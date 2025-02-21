味噌湯好處｜護心降膽固醇味噌湯7絕配正確煮法？錯1步味苦失營養

味噌，抗氧化、降血壓、防糖尿病，營養豐富，烹調百搭，單是用來煮湯已有不少選擇，以下就介紹7種不同配搭及其功效，可助燒脂、防三高、促進腸道健康等。不過，煮味噌湯還有個小秘訣，才能避免營養流失、味道變苦。



味噌發酵時間愈長風味愈濃厚，營養更豐富。（網上圖片）

味噌湯好處｜味噌發酵愈長 味愈濃 色愈深

味噌，是日本的國民醬料，主要成分包括大豆、鹽和麴菌等，經發酵後產生了多種營養成分，包括益生菌、蛋白質及抗氧化物等。味噌的發酵時間由幾個月到幾年不等，製作出不同種類的味噌。發酵時間愈長，風味愈濃厚，顏色也愈深。例如白味噌的發酵一般只需幾個月，較紅味噌色淺味清淡。【味噌營養】配豆腐海帶味噌湯8食譜合集 減脂降血糖要加呢樣！

味噌湯配搭【1】豆漿：抑制壞膽固醇增加

豆漿中的皂素可抑制人體吸收三酸甘油脂，防壞膽固醇增加，而其蛋白質需較長時間分解，可延長飽足感，有助瘦身。豆漿含雌激素天天喝患乳癌？中醫解迷思2類人忌飲！小心3種豆製品

味噌配豆漿助抑制壞膽固醇。（envato）

味噌湯配搭【2】雞肉：促進肌肉生長和修復

雞肉是優質動物蛋白的來源及富含人體必需的氨基酸，與味噌中的植物蛋白相結合，能提供更全面的氨基酸，促進肌肉生長和修復，也可令飽足感持續，減熱量攝取。

味噌湯配搭雞肉可促進肌肉生長和修復。(VCG)

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味噌湯配搭【3】本菇：促進心血管健康

本菇中的膳食纖維和味噌中的植物固醇有助於降低血液中的膽固醇水平，促進心血管健康，還可有助排毒，預防便秘。

煮味噌湯時，不妨加點本菇，美味之餘更可促進心血管健康。（photoAC）

味噌湯配搭【4】豆腐：調節女性荷爾蒙

豆腐富含蛋白、鈣、鐵、鎂、異黃酮等，也讓人體更有效率地攝取大豆異黃酮，對調節女性荷爾蒙、抑制脂肪堆積、骨骼健康和心血管健康有益。

味噌湯不少人愛加豆腐，原來有助調節女性荷爾蒙。（VCG）

味噌湯配搭【5】海藻：預防便秘

海藻中的水溶性纖維與礦物質，尤其適合便秘人士。海藻高碘，有燃燒多餘脂肪、提高新陳代謝之用。三文魚海帶豆腐湯食譜｜味噌降血壓助防癌 做錯1步味變苦失營養

海藻紫菜從來都是味噌湯的好拍檔，且營養豐富。(photoAC)

味噌湯配搭【6】蜆：分泌更多血清素

貝類有豐富的氨基酸，適量攝取可讓大腦分泌更多血清素，帶來幸福感，並刺激飽腹中樞（攝食中樞），讓身體更快產生飽足感。

味噌蜆湯相當清甜，還可讓大腦分泌更多血清素。(photoAC)

味噌湯配搭【7】牛蒡、蘿蔔：延長飽足感

這些根菜類食品含豐富食物纖維，需時咀嚼，減慢進食速度延長飽腹感。

味噌湯加蘿蔔也很常見，還可帶來健康益處。(photoAC)

味噌湯煮法｜2大煮法忌用大火

味噌湯無論配搭什麼蔬菜、菇類或肉類、海鮮都一樣美味，但放味噌湯時，謹記要用小火，因為大火會破壞味噌的酵素，令營養流失，更會令味噌變苦，影響口感。

味噌湯正確煮法1

味噌湯煮法1，可先拌勻味噌再放入湯內。(資料圖片)

1 把味噌放進小碗內，倒入已煮好的上湯，拌勻至味噌完全溶解。

2 把湯倒回鍋內再煮，當湯開始小滾時就要離火，才能保存味噌的味道及香氣。

味噌湯正確煮法2

味噌湯煮法2，把味噌用小篩融入湯水。(資料圖片)

1 滾水先煮熟配料如豆腐、蔬菜或蜆肉後，熄火。

2 用小篩放入味噌，在湯的表面上，慢慢壓拌，讓味噌融入湯中。