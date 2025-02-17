粉葛功效｜解毒降血壓6功效4類人不宜　挑選7招+7款去濕湯水食譜

粉葛（英文Kudzuvine Root）是根部植物，常在街市中出現，多用作煲湯食材，可清熱解毒降血壓。粉葛功效當然不只這些，它還具不少藥用價值。不過，粉葛也有它的食用禁忌，並非人人適宜。要揀新鮮美味的粉葛又需注意什麼？以下還提供7款粉葛湯水食譜，助你去濕解毒，最啱這個季節飲用。



粉葛秋冬季當造，這時食用最佳，清熱解毒可煲湯煮粥。（photo_AC）

粉葛功效｜護肝解毒降血壓6大功效

粉葛，性涼，味甘、辛，歸脾胃經。在秋冬季當造（10月至翌年2月），是豆科植物甘葛藤的根部，主要產自湖南、浙江、江西、安徽等地。而粉葛是葛根的一種，葛根是統稱，還包括其他種類如野葛的根部。粉葛主要可作食用，葛根（野葛）則以藥用為主。粉葛外皮呈灰棕色，肉色白，以大塊、堅實為佳。除了清熱降血壓，還有護肝抗氧化功效。

粉葛（中醫藥學院）

粉葛功效1：清熱生津

清熱生津，主治外感發燒、解肌退熱及其引致肌肉、頭頸疼痛、咽喉腫痛等症狀。

粉葛功效2：降血壓 防冠心病

粉葛中的葛根素有助擴張血管、降低血壓、預防冠心病。

粉葛功效3：解酒護肝

粉葛能加速酒精代謝，減輕肝臟負擔。

粉葛功效4：抗氧化延緩衰老

富含黃酮類化合物，具有抗氧化、抗炎作用，有助延緩衰老。

粉葛功效5：解毒止泄瀉

提升體內陽氣、增強脾胃功能，透泄疹毒止泄瀉。對輕度濕疹症狀、麻疹初起、疹出不暢、溫病口渴、消渴等有幫助。

粉葛功效6：助消化防便秘

富含膳食纖維，有助於促進消化，預防便秘。

粉葛多用作煲湯食材和中藥材，有新鮮和乾貨兩種。（資料圖片）

粉葛不宜食用人士

1 脾胃虛寒者：粉葛性涼，脾胃虛寒者食用可能加重腹瀉、腹痛等不適症狀。

2 低血壓患者：或會令血壓低者進一步降低血壓，宜慎食。

3 孕婦：可能影響激素水平，應避免大量食用。

4 過敏人士：可能會引發過敏反應。

應按個人體質適量食用，如有疑問應向中醫或醫生查詢。

揀粉葛貼士｜

灰棕色圓柱狀的粉葛根，去皮後肉質呈黃白色。以塊大、堅實、色白、粉性足、纖維少為佳。纖維過多或粗糙，口感較差。

1 色白均勻：宜選色澤均勻、表面光滑無明顯斑點。

2 形狀飽滿：外表飽滿、粗細均勻、沒過於彎曲或畸形為佳。

3 完整無損傷：表皮沒破損、腐爛或蟲蛀痕跡。

4. 堅實硬挺：新鮮粉葛質地堅實，用手按壓時感覺硬挺，不會鬆軟或凹陷。

5 選重不選輕：大小相若的粉葛，較重的代表水分充足較新鮮。

6 外表乾燥不粗糙：過於濕潤或黏手的粉葛，可能存放不當或品質不佳。

7 味清香：新鮮粉葛應帶有淡淡的清香，無異味或霉味。若有酸味、霉味等異味，可能已變質或存放過久。

粉葛食譜推介｜7款粉葛湯水 去濕解毒消腫

挑選新鮮靚粉葛後，可用來煲湯、煮粥或製作甜品，以下由中醫師推介的湯水食譜。

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資料參考：中醫藥學院