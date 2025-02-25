芥蘭頭功效｜降血壓防便秘5功效3類人不宜　與芥蘭1營養相差8千倍

芥蘭頭（英文Kohlrabi）是芥蘭（英文Chinese Kale）的根部嗎？當然不對。芥蘭頭跟芥蘭只是同屬十字花科，是芥蘭的變種。芥蘭頭是球莖類蔬菜，芥蘭則是葉菜，兩者的營養價值及功效亦各有不同，1種營養成分兩者更是相差8千多倍。降血壓、維護骨骼健康應該點揀？



芥蘭頭正確名稱是「苤藍」或「球莖甘藍」，跟芥蘭只是同屬十字花科。（photoAC）

芥蘭頭｜與芥蘭同屬十字花科 可生吃涼拌

芥蘭頭，正確名稱是「苤藍」或「球莖甘藍」，由於它的味道與芥蘭相似，才俗稱它「芥蘭頭」，在秋至春季最常見，每年於10月至翌年3月當造，這段期間的芥蘭頭品質最佳，有綠色和紫色兩種。球莖部分脆嫩多汁，味道清甜，帶有淡淡的芥蘭風味，可以生吃、涼拌、炒、燉或煮湯。

芥蘭頭於10月至翌年3月當造，有綠色和紫色兩種。（photoAC）

芥蘭頭5大功效

芥蘭出名有益助防癌，芥蘭頭營養價值亦不遑多攘，效用各有不同。

芥蘭頭功效1：防便秘

含豐富膳食纖維，能促進腸道蠕動，幫助消化，預防便秘。

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芥蘭頭功效2：護膚抗氧化

維他命C豐富，抗氧化力強，有助增強免疫力、維持皮膚健康。

芥蘭頭功效3：調節血壓

鉀含量高，有助調節血壓，維持心臟健康。降血壓食物｜降血壓10大食物番茄點食有效？日吃15粒開心果護血管

芥蘭頭功效4：瘦身減肥

高纖低熱量，能延緩飽足感，適合減肥人士食用。

芥蘭頭功效5：抗炎助防癌

含抗氧化物如硫化物、類黃酮，有助抗炎和防癌。

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芥蘭、芥蘭頭營養成分比較

芥蘭、芥蘭頭比較｜維他命A差14倍 維他命K差8千多倍

以每100克計算，芥蘭頭比芥蘭低卡、鉀質較豐富，瘦身降血壓效果較佳，不過相差不大。相反維護皮膚、骨骼健康，則芥蘭較佳，維他命A是芥蘭的14倍，維他命K更是8千多倍！

芥蘭頭禁忌｜3類人士不宜

1 甲狀腺疾病患者：由於芥蘭頭屬十字花科蔬菜，含硫苷（Glucosinolates），可能影響甲狀腺功能，甲狀腺疾病患者應慎食。

2 腸胃敏感者：芥蘭頭纖維豐富，腸胃敏感或容易脹氣的人應避免過量食用。

3 腎病患者：芥蘭頭含鉀量較高，腎功能不佳者需控制攝取量。

芥蘭頭價錢便宜，街市$6便有一斤，$10兩斤。（鄒家鳳攝）

芥蘭頭挑選方法

1 表皮光滑：宜選顏色均勻，避免有裂痕或斑點。

2 大小適中：中等大小的芥蘭頭較嫩，過大纖維較粗口感粗嚡。

3 手感沉重：夠重代表水分充足，較新鮮。

4 葉子翠綠：芥蘭頭如帶有葉子，應選翠綠挺拔，無變黃枯萎。

芥蘭頭煮法

芥蘭頭需去皮食用，先以清水沖洗去掉沙泥雜質，再削皮，便可切片、切絲、切塊或切條。它和芥蘭不同，可以生吃或涼拌作沙律，也可切薄片，以鹽、糖、醋醃製，做成開胃小菜。清炒、煮湯、燉煮一樣清甜美味。