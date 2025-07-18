風濕湯水｜周日10級風+暴雨？風濕症狀+健脾化濕5湯水紓緩關節痛

颱風韋帕｜濕關節痛｜去風濕湯水食譜｜天文台料今日（18日）黃昏將發出1號戒備信號，颱風韋帕將逐漸接近本港，周六日間或改發3號熱帶氣旋警告，但最高溫度仍達34°C，周日最高吹10級風，有機會改掛8號風球。未來幾天都有驟雨及狂風雷暴，天天最高濕度95%，風濕關節痛又發作？



打風落雨風濕關節痛？

濕度高除了脾胃濕滯、全身乏力外，還會引發風濕發作、腰骨、膝蓋關節痛。中醫認為主因人體正氣不足、肝腎虧虛才會被「風、寒、濕」等外邪入侵，只要健脾化濕、補益肝腎便能改善痛症，除了服藥，哪些湯水食療可助紓緩？

風濕原因｜氣血虛弱肝腎不足 外邪易入侵

中醫認為，風濕屬「痹證」，與風、寒、濕外邪侵襲有關。濕氣滯留在關節和肌肉中，影響氣血運行，阻塞經絡，引發疼痛，尤其當人體氣血虛弱、肝腎不足或脾胃功能失調時，更難抵禦。

風濕膝蓋關節痛？抗炎紓緩風濕痛6大食物三文魚、蒜

風濕骨痛除了因為天氣，肝腎虧虛、血氣不足都有關。（photoAC）

風濕症狀｜氣血不足肝腎虧虛 風濕關節痛4大類

1 風寒濕痹

症狀：關節疼痛劇烈，遇冷加重，溫熱則緩

治療：去風散寒、除濕止痛

2 風濕熱痹

症狀：關節紅腫熱痛，伴有發熱

治療：清熱去濕、通絡止痛

3 氣血不足

症狀：關節隱隱作痛，乏力、面色蒼白

治療：補氣養血、去風除濕

4 肝腎虧虛

症狀：關節疼痛持續，腰膝痠軟

治療：補益肝腎、強筋壯骨

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風濕紓緩｜健脾化濕紅豆山藥 戒生冷油膩免加重濕氣

外邪入侵除了關節痛、腫脹或僵硬外，肌肉也會痠痛無力，要紓緩痛症，便要健脾化濕、補益肝腎，飲食上要避免生冷、油膩食物，以免加重濕氣，可多吃薏米、紅豆、山藥、冬瓜、養生湯水。

紓緩風濕關節痛湯水推介

改善風濕關節痛的養生湯水可以通過活血化瘀、去風除濕、滋補肝腎等方式來緩解症狀。以下是一些常見的養生湯水建議，適合風濕關節痛患者飲用：

紓緩風濕關節痛湯水1：粉葛鯪魚湯

【去濕湯水食譜】粉葛鯪魚湯健脾去濕 鮮甜清熱去骨火

粉葛鯪魚湯食譜

粉葛鯪魚湯食譜

材料：

粉葛300克

鯪魚1條

扁豆 30克

赤小豆 30克

瘦肉300克

蜜棗3-5粒

薑片3-5片

水1.5公升

做法：

1. 粉葛去皮切件；赤小豆、扁豆及蜜棗沖洗乾淨。

2. 鯪魚洗淨及去除內臟後沖洗，用廚房紙印乾水分。

3. 瘦肉連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起。

4. 中火燒熱鍋，加入油，將鯪魚兩面煎香，放入煲湯袋內。

5. 煲滾一鍋水，加入所有材料以大火煲至滾起，再煲10分鐘。

6. 轉小火煲1.5小時，加少許鹽調味，即成。

紓緩風濕關節痛湯水2：粉葛土茯苓去濕湯

去濕湯水食譜｜清熱解毒粉葛土茯苓去濕湯 改善尿黃大便爛皮膚痕

粉葛土茯苓去濕湯食譜

粉葛土茯苓去濕湯食譜

材料：

粉葛2両（75克）

土茯苓1両

牛大力2両

茅根1両

赤小豆2両

薏米2両

白扁豆2両

淡竹葉1両

瘦肉半斤

生薑2片

水12-15碗（約2-3公升）

鹽少許

做法：

1 除瘦肉外，把所有材料沖洗。清水浸約45分鐘。

2 瘦肉以滾水略沖，去掉表面雜質，切件。

3 鍋內加水，放入所有材料。

4 文火煲3小時，加鹽調味即成。

紓緩風濕關節痛湯水3：五指毛桃栗子豬𦟌湯

春天湯水食譜｜五指毛桃栗子豬𦟌湯健脾去濕 增強功效薏米勿亂加

五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜

五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜

材料：

五指毛桃40克

牛大力40克

鮮淮山1/2支

栗子60克

扁豆40克

蜜棗2粒

紅蘿蔔1條

豬𦟌400克

水2.5公升

鹽適量

做法：

1. 除鮮淮山及紅蘿蔔外，所有乾材料洗淨，浸水15分鐘。

2. 紅蘿蔔及鮮淮山洗淨，去皮切件。

3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。

4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

紓緩風濕關節痛湯水4：淮山茯苓扁豆湯

健康湯水食譜｜淮山茯苓扁豆湯老少咸宜 健脾去濕利水消腫

淮山茯苓扁豆湯食譜

淮山茯苓扁豆湯食譜

材料︰

淮山30克

茯苓15克

扁豆15克

生熟薏仁15克

粟米鬚10克

紅棗4粒

果皮2塊

水2公升

鹽適量

做法︰

1.扁豆洗淨後，浸半小時。

2.全部材料洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

紓緩風濕關節痛湯水5：薏米赤小豆木棉花湯

去濕湯水食譜｜薏米赤小豆木棉花湯健脾利濕 四肢重面油多最啱！

薏米赤小豆木棉花湯食譜

薏米赤小豆木棉花湯食譜

材料：

熟薏米40克

木棉花14克

川萆薢9克

南豆20克

赤小豆35克

澤瀉8克

燈芯花3克

淮山30克

蓮子10克

茨實10克

陳皮6克

生薑2片

瘦肉180克

水2公斤（約12碗）

做法：

1. 瘦肉滾水燙灼，去除血水雜質。

2. 瘦肉切件，有助更快入味。

3. 除薑片、瘦肉，其餘材料洗淨，浸泡約30分鐘。

4. 把所有材料加入鍋中，加水煲滾，轉細火煲2小時，加鹽調味即成。