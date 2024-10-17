類風濕性關節炎飲食｜亂吃保健品恐病情惡化！醫生建議多攝3營養

類風濕性關節炎是一種慢性且多發性的自體免疫疾病，初期症狀如晨間關節僵硬、手腳小關節「對稱性」的發炎，嚴重時可能導致關節不可逆的變形、破壞，甚至影響皮膚、心血管、肺部等器官。



許多民眾會誤以為自體免疫疾病與「免疫力低下」有關，聽到某些補品能夠「增強免疫力」就想買來吃吃看，但這樣的行為可能讓治療效果大打折扣，甚至來路不明的營養品也可能造成其他的健康危害。台灣烏日林新醫院過敏免疫風濕科許登傑醫師指出，其實自體免疫疾病並非免疫力不足，而是免疫系統敵我不分而攻擊自己的身體。因此，隨意「進補」恐讓免疫系統過強，讓病情更嚴重，呼籲民眾在飲食上或額外的營養補充都要更加留意。

自體免疫關節炎常見症狀（點擊下圖看清！）

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類風濕性關節炎初期症狀要警覺 中年婦腳腫一周即確診

類風濕性關節炎的致病原因不明，可能與遺傳、環境與荷爾蒙等多重因素有關。通常疾病初期會有晨間關節僵硬、手腳小關節「對稱性」的發炎長達六周以上，醫師會根據理學檢查、病史詢問，並輔助影像跟血液檢查等，才能確定診斷結果。

台灣許登傑醫師分享，日前有一名中年婦女最初發現單側腳趾腫脹，伴隨手部晨間僵硬約一小時，症狀出現一周就警覺不對勁，隨即來到免疫風濕科檢查。台灣許登傑醫師表示，即便關節症狀非典型的「對稱性」，症狀也沒有持續六周以上，但抽血結果發現患者發炎指數高，且類風濕因子及抗環瓜氨酸抗體均呈現強陽性，果真診斷出類風濕性關節炎。也因為患者發現得早，在服用第一線藥物約兩周的時間就成功控制病症。

3招自我檢測關節健康（按圖了解👇👇👇）

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及早發現及早治療 醫病共享打造最適治療選項

無奈的是，類風濕性關節炎目前還無法根治。在治療上需要長期抗戰，為的就是控制發炎、預防不可逆的關節變形以及其他疾病出現。台灣許登傑醫師表示，現今醫療技術進步，治療上從傳統消炎止痛藥、類固醇，到近年來的免疫調節藥物、生物製劑等等，都是為了讓患者有更好、更便利的治療選項。

他提到，現在講求「醫病共享」，醫師會評估患者是否有其他免疫疾病、腸道疾病等，或是有無懷孕、備孕計劃來制定適合的藥物選項之外，也會根據患者的日常習慣，共同討論出適合彼此的治療選項。例如害怕打針的病患，可以選擇口服藥物；擔心忘記吃藥的患者，可以選擇更方便、長效的皮下注射針劑。

類風濕性患者忌碰的中藥補品:（按圖了解👇👇👇）

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自體免疫疾病非免疫不足別亂「補」！醫：3營養素不可或缺

類風濕性關節炎患者的作息、飲食也是影響病情的重大因素之一。許登傑醫師提到，老一輩的比較常有「缺乏免疫力」的迷思，認為自體免疫疾病就是免疫力不夠，而擅自補充來路不明的保養品或中草藥。他提醒，現在中西結合的療法並不少見，只是民眾要選擇合格認證的中醫師，或配合醫院的中醫門診，才不會影響治療成效。

在飲食方面，台灣許登傑醫師強調以均衡飲食、攝取天然食物為主，可以補充含Omega-3（如魚油）等抗發炎的食物；也因為類風濕性關節炎的患者有更高的骨質疏鬆風險，維他命D、鈣質也是不可或缺的營養素。他提到，七成台灣人的維他命D攝取不足，類風濕性關節炎患者更應留意。

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至於油炸食品、紅肉、加工食品、高糖飲料及甜品等容易引起發炎的食品則要盡量避免。若合併有紅斑性狼瘡患者建議避免食用苜蓿芽，因為其中的左旋大豆氨基酸會導致免疫異常反應，增加疾病發生機率；有乾燥症病患則應做好防曬，也可減少食用芹菜、香菇等感光食物，以穩定疾病活性。

至於油炸食品、紅肉、加工食品、高糖飲料及甜品等容易引起發炎的食品則要盡量避免。（Unsplash/Sergey Kotenev）

台灣許登傑醫師呼籲，類風濕性關節炎要成功控制，除了及早診斷、治療外，患者在日常飲食及作息也要更加留意，補充保健品若有疑慮也可事先諮詢醫師，以免耽誤治療成效、延誤病情。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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