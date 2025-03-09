易潔鑊保養｜用1年現刮痕黐底？鍋具大廠公開正確開鍋養鍋5步驟

近日有民眾發問，家裡的易潔鑊（不沾鍋）僅使用近1年，竟已出現刮痕，導致煎蛋時會稍微沾鍋，讓他很頭痛。對此，台灣鍋具大廠曾公開易潔鑊開鍋及養鍋方式，能有效延長其壽命。



PTT網友指出，家裡的易潔鑊用了短短一年的時間，鍋底就出現明顯裂痕，煎蛋時會稍微沾鍋，但沒到太嚴重，懷疑是油量用太少，還是用錯鍋鏟所致。

易潔鑊使用4原則（按圖）

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貼文曝光，網友紛紛給建議：

「消耗品，不要買貴的，壽命到了就換掉」、

「這鏟子是什麼材質？建議用矽膠鏟」、

「會黑黑燒結的話表示沒洗乾淨下次又繼續燒」、

「不沾鍋如果開始沾我就會換掉了」、

「我是用竹木鏟，炒菜也不會用鏟子去度鍋子，多用翻菜或顛鍋」、

「低溫烹調、溫柔清洗，不乾燒，避免技術性小刮痕，都能延長壽命」。



鍋具大廠曾在官網分享開鍋方式，首先用中性清潔劑內外鍋清洗乾淨，接著在鍋內倒水8分滿，加熱煮沸後倒掉，擦拭後開小火烘乾，再加少許食用油均勻塗抹鍋內，轉小火加熱1分鐘後關閉，最後自然冷卻即完成。

請按圖看清洗燒焦易潔鑊2大貼士：

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業者呼籲，為達到有效清潔與保養，每個月須照此步驟進行一次養鍋，還能有效延長易潔鑊的壽命。使用頻率高者需加強清潔，建議加強養鍋，方式為：倒入8分滿的水，燒開後轉小火滾煮約3分鐘；接著倒入1杯白醋，蓋上鍋蓋，關火燜5分鐘，有助於活化鍋子毛細孔；使用溫水沖洗乾淨，並用紙巾擦乾；再開中小火烘乾3分鐘；最後在平底鍋表面均勻塗抹一層食用油。

想延長易潔鑊的使用年限，務必遵守上述原則，業者也提醒，所有鍋具用久了都會有正常使用痕跡，需要汰舊換新；假如鍋內出現刮痕或開始沾黏，甚至常常容易燒焦，代表塗層已經受損，繼續使用可能會溶出金屬、塗層內的有毒物質，應立即更換新鍋。

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