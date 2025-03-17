豉油王炒麵食譜｜名廚Ricky完勝豉油王炒麵6招　豉油幾時落最關鍵

豉油王炒麵食譜｜豉油王炒麵是香港地道美食之一，早前飾演日劇《孤獨的美食家》主角井之頭五郎的松重豐訪港，特地品嚐豉油王炒麵，並大讚「好好味！」豉油王炒麵，怎樣才算最完美最美味？名廚Ricky（張錦祥）謂不但麵條爽彈，每一箸麵都有韭黃、韭菜花、肥仔芽菜的爽甜和香氣，這樣才算是豉油王炒麵！



Ricky認為每一箸麵都有韭黃、韭菜花、肥仔芽菜的爽甜和香氣，才算是豉油王炒麵！（《Ricky教室》＠YouTube截圖）

豉油王炒麵，雖然親民，由街邊攤檔到酒店餐廳都可吃到，但要嚐到一啖難忘，每著麵條都讓人上癮，原來有不少秘訣，Ricky在他的YouTube頻道《Ricky教室》便示範了他的「完勝豉油王炒麵」，有以下6個不失敗的小貼士，第1步選什麼炒麵？

豉油王炒麵食譜｜6個不失敗貼士

豉油王炒麵貼士1：選用蛋白麵 彈滑爽

Ricky炒麵不用全蛋的蛋麵，而是推介用蛋白麵，他說用蛋白做的麵不會腍、不易碎，淥起來一條條易散開，很易炒。有點像雲吞麵那樣，攣攣的，和直條的全蛋麵不同，麵條攣代表它有力度，亦容易保持鬆散狀態。

有彈力的麵條不會直

Ricky首選用蛋白麵炒麵，還推介到柴灣街市的麵之達人合昌粉麵選購蛋白麵，特級炒麵$24/斤。

豉油王炒麵貼士2：配料不能少 肥仔芽菜、韭黃、韭菜花

要做到Ricky要求的每箸麵也有芽菜、韭黃等配料，配料分量一定不能少，有多少麵，便放多少肥仔芽菜，而不是撒幾條裝飾。韭黃、韭菜亦同樣分量，配料夠多才夠香夠開心！

一般炒麵會用銀芽，但Ricky覺得用肥嘟嘟肥仔芽菜更好，因為銀芽炒一會很快變軟，但肥仔芽菜炒完仍很爽脆，而一咬下去還有菜汁！此外，Ricky還會用韭菜花代替韭菜，避免像韭菜般韌，也不會黐牙。芽菜營養｜減肥降血糖點煮免營養流失？鼎爺4步炒芽菜 爽脆免出水

韭菜花要選最嫩、頭的部分，3分2莖的部分最粗有些筋，可以去掉，但不要丟掉，可切粒炒蛋，香甜爽口。

豉油王炒麵貼士3：滾水下油封熱力 防麵條黏着一起

淥麵時在滾水中落少許油，Ricky說這樣可封住水中熱力，再放入麵餅浸約45秒-1分鐘，便很易鬆開。加油的另一個好處是，可令麵條盛起時，平均地沾上油，之後便不會黏在一起。

Ricky說淥麵時在滾水中落少許油，可封住熱力，再浸麵餅，會很易鬆開。（《Ricky教室》＠YouTube截圖）

豉油王炒麵貼士4：趁熱下豉油 把麵拌勻

麵浸完後瀝水，放在另一大碗中，這時便要趁熱下豉油把麵拌勻，讓它先索滿豉油才炒。如麵條太長，可以十字方式剪開，因這樣剪不會太碎。

麵浸完後瀝水，趁熱下豉油把麵拌勻，讓它先索滿豉油才炒。（《Ricky教室》＠YouTube截圖）

豉油王炒麵貼士5：下雞湯或水煨麵 焦香仍濕潤

把拌好的炒麵下鍋時，加水或雞湯燜煮，可讓每條麵索飽汁，之後再炒再煎，麵條也不會太乾硬，焦香之餘，仍能保持濕潤。

加水或雞湯燜煮，麵條之後再炒再煎，便不會太乾硬。（《Ricky教室》＠YouTube截圖）

豉油王炒麵貼士6：調味隨意必備老抽 加點美極醬油

豉油王炒麵，炒麵是主角，豉油便是靈魂。老抽是必備，用作上色，而豉油是Ricky朋友送贈的俄羅斯豉油，特點是有少少甜味，很適合用來炒麵，代替一般人加糖。Ricky還強烈建議加少許美極醬油，特別香和特別惹味。

大地魚粉、蝦籽都是炒麵神器，可隨個人喜歡加入。若加蝦皮，蝦皮須先用少許油炒至金黃，最後撒上份外美味。喜歡辣的話，可將辣椒切碎，開邊則辣味減半。若不愛辣不加辣椒，也可加些紅色甜椒點綴。

豉油王炒麵食譜

材料：

炒麵（蛋白麵）300克

肥仔芽菜300克

韭菜60克

韭菜花60克

草菇老抽20克

生抽15克

鮮露15克

雞湯100克

指天椒（隨個人喜好）

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做法：

1 韭黃切段、韭菜花切段，去掉末段⅓（可留作炒蛋）。

2 煲滾1鍋水，加少許油，放入麵餅，轉小火，浸約45秒至2分鐘，鬆開麵條，至完全散開。

3 取出瀝水，放入大碗，趁熱落已調好的豉油，拌勻，可先試味。

4 熱鍋下油，加入肥仔芽菜，以大火略炒約30秒，放少許豉油再炒30秒，便可完全去掉草青味，盛起。

5 熱鍋下油，下韭菜花、韭黃略炒約20秒，盛起。

6 原鍋轉中火，放入拌好的炒麵，加100克水或雞湯，轉細少燜煮，讓每條麵條索飽汁、收乾。

7 轉中火，慢慢再煎香約1分30秒變焦脆，反轉略煎，加入芽菜等配料，再炒約1-2分鐘即成。

資料來：Ricky講煮講食《Ricky教室》完勝豉油王炒麵

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