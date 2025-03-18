午飯吃飽就睏同澱粉質有關？營養師提醒或缺3營養　3招飽肚防眼瞓

許多上班族都面對精神不濟、缺乏專注力的問題，尤其是午休時間吃飽後，回到工作崗位更是覺得愛睏到不行。



台灣黃品瑄營養師就為大家解析吃了午餐後總是想睡的原因，以及提供了3大飲食建議，讓大家午休後也能精神飽滿！

不怕胖「午餐公式」（按圖看清👇👇👇）

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怕想睡就完全不吃碳水化合物？營養師剖析錯誤迷思！

許多人會認為午餐吃了太多碳水化合物，是導致吃飽後想睡的原因。台灣黃品瑄營養師指出，這樣的說法存在一定的誤區，攝取碳水化合物會讓血糖上升，若血糖上升速度太快，確實會讓人感到疲憊愛睏，但這並不代表怕嗜睡就要完全不吃碳水化合物，重點是碳水化合物的類型。台灣黃品瑄營養師指出，高升糖指數，也就是高GI食物像是精緻澱粉類，攝取後食物中的糖類會迅速被分解吸收，血糖短時間內升高後又下降，正是讓人想睡的元兇。

而低GI食物，例如糙米飯、全麥麵包、帶皮番薯等，其中的糖類分解吸收的速度較慢，葡萄糖會逐步釋放，血糖波動也較平穩，可幫助維持能量和控制飢餓感，較不易造成嗜睡問題。那午餐吃清淡一點，會比較不想睡嗎？對此台灣黃品瑄營養師 指出，兩者之間其實沒有直接的關聯，因為有些人就算吃得清淡，卻可能整餐只吃番薯，僅攝取了碳水化合物，缺乏蛋白質、脂肪和纖維，還是會導致血糖上升過快，造成嗜睡。

哪些食物可以穩定血糖？（按圖了解👇👇👇）

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少吃精緻澱粉！按「這比例」吃 有飽足感又能揮別睡意！

對於因為吃飽就想睡而感到困擾的上班族們，台灣黃品瑄營養師也提供了下列飲食建議：

1. 避免過度攝取精緻主食：

盡量選擇富含纖維的原型食物，減少攝取高碳水的精緻澱粉，如白米、白麵條、白方包等。

2. 均衡飲食：

除了以低GI碳水化合物為主食外，由於纖維質有助於延緩血糖上升，因此同一餐也要攝取足夠的蔬菜，同時要補充優質蛋白質，以達成飲食的均衡。台灣人習慣吃較多的飯或麵，或是有些女生僅以麵包做為主食，都是導致想睡的NG飲食習慣！營養師指出，每一餐的蛋白質、纖維質和澱粉的比例應是2：2：1，如此一來既能吃得有飽足感，也不會讓人想睡。

3. 吃飯順序：

建議民眾可以先喝湯，再吃蔬菜和配料，最後才吃澱粉類食物。這樣的順序可以避免一開始就攝入過多澱粉，造成血糖上升太快。

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最後，網路上也有民眾討論飯後嗜睡是否是糖尿病的徵兆。台灣黃品瑄營養師說明，嗜睡問題不一定代表患有糖尿病，還要觀察是否伴隨「三多」症狀，即吃多、喝多、尿多，以及體重是否有異常變化。若有以上問題，可能需要進一步的檢查，但如果只是單純的想睡，通常是飲食習慣，或是前一晚睡眠品質不佳所導致，根據上述原則進行飲食調整，就有機會以較好的精神狀態投入到工作中！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

