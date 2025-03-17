果皮功效｜柑橘果皮富含1成分護腸抗炎減癌病風險　醫推2健康吃法

橙、柑橘、椪柑等柑橘類水果在香港、台灣相當普遍。台灣大腸直腸外科黃郁純醫師指出，這類水果不僅富含維他命C，還含有「川陳皮素（Nobiletin）」，除了有助於降血脂外，對腸道健康相當有益，能修復受損的腸道屏障，並降低腸道慢性發炎，卻經常被忽略。



什麼是「川陳皮素」？台灣黃郁純醫師舉例，成熟橘子的果皮經曬乾或烘乾後，就是中藥裡的陳皮，裡面就富含「川陳皮素」。川陳皮素是一種多酚，也是果皮之所以吃起來微苦的來源，屬於柑橘類黃酮的一種。其中台灣盛產的台灣香檸，川陳皮素更幾乎是所有柑橘類之冠。

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腸道長期發炎增罹癌風險 「川陳皮素」助修復腸道屏障、降低發炎

台灣黃郁純醫師分享，根據2025年刊登在《Molecular Medicine》的研究指出，「川陳皮素」可能有助於恢復高脂肪飲食（HFD）所引起的腸道屏障受損。高脂肪飲食會造成腸道屏障受損，原因是飲食結構影響了腸道微菌叢的組成，進而改變短鏈脂肪酸的含量。高脂肪飲食多為高油、高糖與加工食品，無形中破壞了腸道菌相，降低腸道微菌叢的菌種多樣性，容易導致腸道屏障損傷，加速腸道發炎。

另外，近年來發炎性腸道疾病（IBD）患病率不斷增加，若腸道持續處在發炎階段，可導致腸道黏膜細胞加速發炎，並提高纖維化的機率。黃郁純醫師指出，IBD的主要表現為「潰瘍性結腸炎」與「克隆氏症」，其中前者較為常見。患者可能出現慢性腹瀉、腹痛、血便、黏液便等症狀，且腸道長期發炎、不易根治，久而久之罹患大腸癌的機率也將增加。根據2019年刊登在《歐洲營養雜誌》的研究指出，川陳皮素可減輕小鼠結腸炎的發炎症狀，還能降低人類腸成纖維細胞中促發炎細胞因子的表達。

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柑橘果皮川陳皮素含量最多 醫師推薦可以「這樣吃」！

許多柑橘類都含有川陳皮素，含量大多來自於果皮，所以吃完橘子後，果皮千萬別扔！台灣黃郁純醫師建議，可將橘子皮曬乾再沖泡成茶，若覺得帶苦味不好入口，則可用蜂蜜調味；將整顆橘子清洗乾淨、打成汁，再用小火熬煮成橘子果醬，也是不錯的吃法。

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台灣黃郁純醫師也指出，台灣盛產的台灣香檸，閩南語稱為「酸桔仔」、「山柑仔」，容易與檸檬搞混，其中果肉的維他命C是檸檬的30倍，果皮中的川陳皮素更幾乎是所有柑橘類之冠。如果買不到台灣香檸，也可以用陳皮泡茶，再添加適量黑糖、老薑，喝起來暖身也護腸。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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