十字花科｜西蘭花、椰菜花營養功效保存要分清 護眼強骨吃哪種？
你知道便當及餐廳常見的綠、白椰菜花，實際是兩種不同蔬菜嗎？不只顏色不同，營養價值也有差異。西蘭花（青花菜）與白椰菜花（白花椰菜）同屬十字花科蔬菜，雖然外觀相似，但其營養成分、風味各有不同，接下來帶你了解關於他們的小秘密吧！
西蘭花與白椰菜花差在哪？
西蘭花與白椰菜花最明顯的區別在於顏色，西蘭花呈現濃綠色，而白椰菜花則是乳白色。西蘭花的外觀呈現扁球型，花球較鬆散，口感帶有微微的苦味與草本香氣，而白椰菜花則是半球形，花球較緊實，味道較溫和、略帶甘甜。
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西蘭花含有高抗氧化力，主要是西蘭花中含有很多特殊抗氧化成分，如類黃酮、多酚類及吲哚等。白椰菜花菜則是維他命C、硫代葡萄糖苷較豐富，同樣有很好的抗氧化效果。
西蘭花與白椰菜花營養好處比一比
營養好處
1. 抗氧化與免疫提升： 西蘭花的維他命C含量遠高於白椰菜花，有助於提升免疫力、促進膠原蛋白生成，並具有抗氧化作用，減少自由基對細胞的損害。
2. 護眼與抗發炎： 西蘭花含有葉黃素與玉米黃質，有助於保護視力並減少視網膜退化的風險。同時，十字花科蔬菜中的抗氧化物質，如硫代葡萄糖苷（glucosinolate），能幫助降低發炎反應。
3. 促進腸道健康： 兩者都富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、預防便秘，並有助於腸道益生菌的生長。
4. 降低慢性病風險： 研究顯示，十字花科蔬菜富含的植化素，如異硫氰酸鹽（isothiocyanates），可能有助於降低某些癌症的風險，並改善心血管健康。
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這兩種吃哪一個好？
- 保護眼睛、強化骨骼 → 選西蘭花
- 增強免疫力、抗氧化 → 西蘭花更佳
- 好消化、減少熱量攝取 → 白椰菜花菜更適合
- 腸胃敏感，容易脹氣者 → 選白椰菜花菜
買菜時如何挑選與保存？
挑選時
- 西蘭花應挑選花蕾緊密、顏色鮮綠、莖部結實者
- 白椰菜花則應選擇乳白色、花球緊實，避免有黃化或黑斑的
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保存方式
- 冷凍可存放約5~7天，最好以保鮮袋包裹以避免水分流失。
- 若想延長保存，可汆燙後冷藏保存，維持其營養價值。
無論你更喜歡西蘭花還是白椰菜花，最重要的是多吃蔬菜，不僅可以幫助腸道蠕動、增加飽足感還能降低血糖及血脂。台灣人有九成的人膳食纖維不足，長期外食下，腸道就容易卡住髒污，造成腸道病變。
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