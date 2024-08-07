魚腥草功效｜止咳治濕疹抗腫瘤11好處4類人不宜　中醫推介潤肺湯

魚腥草雖然有淡淡的魚腥味，但因有抗菌、止咳的功效，曾在疫情嚴重時成為民眾紓緩新冠症狀的一種「救命草」。其實是否對所有咳嗽均有療效？坊間盛傳魚腥草加青欖煲湯能治久咳，一飲斷尾！事實是否如此？飲用時有什麼要注意？這次請來註冊中醫師郭志華為我們講解魚腥草。



魚腥草是什麼？臭味可抗菌

魚腥草（Heartleaf Houttuynia Herb）別名蕺菜（音讀：輯）、臭臊草，在客家話叫狗貼耳，屬於三白草科蕺菜屬的多年生草本植物，花期在初夏至秋季。魚腥草葉片呈心型，全草無毛或是節上披有細毛，新鮮的魚腥草帶有強烈的腥臭味，因而得名。不過其臭味源自於「癸酰乙醛」成分，具有抗菌作用。市面上，魚腥草分為新鮮和乾貨兩種，郭醫師說，兩者的功效相若，但味道稍有不同。

魚腥草新鮮、乾貨分別

新鮮的魚腥草：可直接煮食或泡茶。

味道：較乾貨清香，味道帶有微辣、柑橘及較濃的魚腥味，但煮熟後會變淡。

價錢：$12-$16／斤



新鮮的魚腥草街市菜檔有售，可用作泡茶或煲湯。（資料圖片）

魚腥草乾貨：用作煲湯、入藥

味道：味道較淡

價錢：約$8／両



魚腥草乾貨適合煲湯、入藥。（網上圖片）

魚腥草功效｜治皮膚病、助抗腫瘤 陰道炎、濕疹都適合

魚腥草味辛、性微寒，歸肺經，《本草綱目》記載，魚腥草可以「散熱毒癰腫」。而魚腥草除了有抗菌、增加免疫力、利尿、止咳、去濕及消炎等功效外，郭醫師補充，魚腥草對於熱症，如生痱滋、喉嚨發炎、有口氣；肺熱而造成的問題，如咳嗽中帶濃痰、顏色偏黃、肺炎、氣管炎；皮膚病及與腸胃相關的疾病，如腸胃炎、肚瀉；婦科病也有幫助。而現代醫學研究也證明，魚腥草有助抗腫瘤的作用，對於胃癌、直腸癌也有一定的治療作用。

1. 抗菌

2. 增加免疫力

3. 利尿

4. 止咳

5. 去濕

6. 消炎

7. 熱症：如生痱滋、喉嚨發炎、有口氣

7. 肺熱：咳嗽中帶濃痰、顏色偏黃、肺炎、氣管炎

8. 改善皮膚病：化膿性皮膚病，如毛囊炎、皮膚發熱、紅腫、濕疹

9. 紓緩腸胃病：如腸胃炎、肚瀉

10. 治療婦科病：如女性白帶過多、帶臭味、顏色呈黃或綠色、陰道炎

11. 助抗腫瘤：胃癌、直腸癌有一定的治療作用



現代醫學研究證明，魚腥草有抗腫瘤的作用。（網上圖片）

魚腥草配搭

魚腥草配搭青欖（青橄欖）、蘋果是經常出現的配伍。郭醫師解釋，可能因為兩者味道清甜、清潤，可中和魚腥草的微辛的辣味，讓人較易接受。她也推介魚腥草可配搭粟米、紅蘿蔔、杞子。粟米、紅蘿蔔可加強潤肺止咳、清熱的療效；杞子則明目養眼，也適合與魚腥草作味道配搭。

魚腥草搭配粟米、紅蘿蔔：加強潤肺止咳、清熱的療效

魚腥草搭配杞子：增強明目養眼作用



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魚腥草適合人士

1. 風熱感冒患者（主要在春夏季發生，症狀為發燒、喉嚨痛、肌肉酸痛、乏力、咳嗽等）

2. 婦科病患者，如白帶問題、尿道受感染等疾病

3. 皮膚病患者，如濕疹、毛囊炎

4. 炎症患者，如腸胃炎、肺炎

5. 吸煙人士



魚腥草不適合人士

1. 體質寒涼

2. 腸胃功能欠佳

3. 月經期間：如服食可能會導致月經量過多、經痛加劇

4. 孕婦



魚腥草禁忌

1. 切勿長期食用

魚腥草雖然有很多益處，但始終是寒涼食物，即使是正患熱症的人士也不宜食用過量。郭醫師建議一星期可食用一至兩次即可，長期食用容易損害腸胃。

2. 不宜久煮

魚腥草因含有揮發油成分，煮太久會令療效流失，因此郭醫師建議煮5-10分鐘便可。

魚腥草久煮容易降低療效。（網上圖片）

香港夏天酷熱，而室內冷氣又特別冷，溫差大容易導致過敏咳嗽（冷空氣容易刺激呼吸道，繼而引發鼻過敏、咳嗽等症狀），郭醫師推介了一款魚腥草紅蘿蔔粟米湯，可清熱化痰、健脾和胃、止咳潤肺和潤腸清便，適合夏天飲用。

中醫推介湯水：魚腥草紅蘿蔔粟米湯止咳潤肺

魚腥草紅蘿蔔粟米湯可清熱化痰、健脾和胃、止咳潤肺和潤腸清便。（小紅書＠阿方廚房）

魚腥草紅蘿蔔粟米湯食譜

材料：

魚腥草30克

紅蘿蔔1條

無花果20克

粟米1條

南北杏各12克

瘦肉500克

水1500-2000毫升

做法：先把材料洗淨，紅蘿蔔、粟米削皮切件，加水後以大火煲10分鐘，再轉細火煲約1-2小時，魚腥草於最後5分鐘放中湯中，加鹽調味即可。

功效：清熱化痰、健脾和胃、止咳潤肺和潤腸清便

另外，蘋果和粟米除了可配搭魚腥草外，也可以配搭節瓜煮湯，同樣可清熱去濕。健康湯水食譜｜節瓜蘋果粟米湯補腎健脾清熱去濕 2類人慎吃節瓜

節瓜蘋果粟米湯食譜