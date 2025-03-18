蘋果批食譜｜15分鐘蘋果批終極簡易做法！香甜酥脆3招 酥皮要點揀
酥皮蘋果批食譜｜傳統的蘋果批 （Apple Pie）做法，步驟多多嚇怕不少人，簡易食譜於是層出不窮，今次推介的酥皮蘋果批食譜是我嘗試過最簡單、最快捷、最難失手的做法，不用為蘋果切粒、不用搓皮、不用調校麵糊，15分鐘食得！但同樣具備蘋果批的精髓，色香味俱全。
攝影：鄒家鳳
蘋果批食譜｜撒糖霜要揀啱時機！
蘋果批的做法很多，早前我們也介紹過不用焗爐的麵包版蘋果批，但還不及今次的快捷輕鬆。只需一張急凍酥皮、蘋果、肉桂和糖便可，多鎅兩刀還可拼摺出花花星形，再撒上糖霜裝飾一下就像冬日的聖誕雪花。不過，如果蘋果批仍熱烘烘的話，糖霜會被融化，變為一層糖漿，但卻產生另一種光澤的效果也不錯。
蘋果批食譜｜酥皮分2種要點揀？
為了節省時間，這次的蘋果批用了急凍酥皮（Pastry）代替麵粉搓皮，但市售的酥皮主要有2種：酥皮（Puff Pastry）、菲洛酥皮（Filo Pastry），兩者有什麼分別？
１ 製作方法
Puff Pastry：由麵糰和牛油層層叠加、折疊、擀平製成多層次效果。
Filo Pastry：薄如紙張的酥皮，有點像春卷，是麵粉、水和少量油製成，使用時會掃刷上牛油之類油分，層層疊加。
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２ 口感
Puff Pastry：輕盈、酥脆、多層次
Filo Pastry：更輕盈、薄脆，入口即碎
３ 用途
Puff Pastry：蝴蝶酥、蘋果批、拿破崙蛋糕等
Filo Pastry：菠菜千層酥、炸雲吞等
蘋果批食譜
材料：
急凍酥皮3塊（14x14厘米）
蘋果3片
糖適量
肉桂粉適量
糖霜少許
蛋液少許
做法：
1 酥皮解凍，至微軟可屈曲便可，4邊留1.5厘米闊，鎅4個直角但不要切斷。
2 蘋果取中間最闊位置，切3片，約1厘米厚，用刀鎅掉果心和核。
3 糖、肉桂粉拌勻，放上蘋果片，兩面及邊緣沾滿肉桂糖粉。
4 蘋果片放在酥皮中央，把4角酥皮邊摺向中心，輕壓。
5 掃上蛋液，放入已預熱200°C焗爐，焗15-20分鐘，可撒上糖霜，或加雪糕伴食。
不失敗貼士
~烘焙店或超市有大塊、細塊及卷裝急凍酥皮出售，14x14厘米是小塊，可視乎需要選擇或剪裁。
~肉桂粉和糖約1:1分量，預先拌好才沾上蘋果會較均勻，輕輕按壓讓粉末沾得較穩，若太薄味道會較淡。
~撒糖霜若要有雪花般的感覺，別在熱烘時下，因會融化變為一層糖漿，但可產生另一種光澤的效果。