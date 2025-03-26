灼蝦後全發黑？網友揭第1步就錯！正確保鮮4步驟還原Q彈口感
撰文：風傳媒
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蝦不僅口感鮮美，更富含豐富營養價值，有助於抗發炎、防癌、保護心血管健康等效果，因此深受許多人喜愛。
近日就有一名台灣網友發文求助，他汆燙蝦後，蝦卻發黑，令他非常疑惑，對此，內行網友們紛紛解答是「退冰（解凍）才煮」的關係。
醉蝦和啤酒蝦做法（按圖看清👇👇👇）
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為何汆燙蝦會變黑？內行曝1關鍵原因
一名網友於Facebook「爆廢公社」發佈一張照片，從圖片中可見，一盤蝦經汆燙後，蝦頭及蝦尾皆變黑，蝦身則有些許黑點，他對此感到不解，故發文詢問網友們「請問為什麼汆燙的蝦會黑黑的？」
貼文曝光後，網友們紛紛解答表示：
「你先退冰才煮…下次請直接下鍋，覺得蝦身上的冰礙眼要用水沖但也不是到完全退冰的狀態」、
「蝦拆開就好，完全退冰會黑」、
「蝦不能退冰，直接烹飪就可以了，退冰會黑頭」、
「退冰退過頭了」。
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那麼買回來的蝦又該如何保存，才能增加保鮮期呢？根據報導，魚販阿叔曾說明正確步驟：
1. 不需清洗：將鮮蝦直接放入容器中，加入足夠的水，確保完全浸沒。
2. 密封冷凍：蓋上蓋子，放入冷凍庫，可保存約1至2周。
3. 防止溢漏：為避免水結冰膨脹溢出，可再用膠袋包好（若容器夠大可省略此步）。
4. 快速解凍：取出冰塊狀的蝦塊，直接以流動清水沖洗，即可快速解凍，還原Q彈口感。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何川燙蝦會變黑？並非不新鮮！內行曝1關鍵原因，退冰方式錯就完了】
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