護膚飲食｜網友熱議10大膠原蛋白食物　花膠只第2 榜首美味又便宜

膠原蛋白是維持身體組織彈性和年輕活力的關鍵，隨著年齡增長，膠原蛋白流失加速，許多人開始透過飲食補充。為了守護肌膚的緊緻彈性、關節的健康靈活，以及促進傷口修復，愈來愈多人關注膠原蛋白的攝取。究竟哪些食物是補充膠原蛋白的優質選擇？讓我們一同探索網友熱議的膠原蛋白食物。



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「膠原蛋白食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大膠原蛋白食物。

網友熱議10大膠原蛋白食物網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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「豬腳」Q彈可口受歡迎 營養師提醒油脂含量高

觀察近3個月網路針對膠原蛋白食物的討論，以「豬腳」最受熱議，膠原蛋白是動物獨有的蛋白質，存在於動物的肌肉、筋、骨、皮裡，美味的豬腳是許多人談起膠原蛋白的熱門食物選擇之一。

有1位韓國Youtuber分享妻子愛上台灣豬腳，引起網友熱烈迴響，紛紛表示：

「難怪皮膚這麼Q彈，因為愛吃膠原蛋白」、

「我媽常說豬腳有膠原蛋白是天然的美容滋補」、

「豬腳膠原蛋白挺多，對皮膚不錯」，



直呼豬腳不僅可口，更對皮膚有益。

不過，營養師也提醒，豬腳含有較高量的油脂，如果大量食用反而會吃下過多熱量與膽固醇，對身體造成負擔，因此應注意攝取量。

6種變美食物（按圖看清👇👇👇）

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魚類魚鰾所製成的「花膠」 被視為富含膠原蛋白的珍品

此外，由魚類的魚鰾所製成的海產「花膠」也廣受討論，同樣被認為是富含膠原蛋白的珍品。在討論區中，有網友便表示自家最愛吃花膠，因為可以「滋陰、補充膠原蛋白」，更分享花膠的不同料理方式，如結合各式食材煮出的「羊肚菌干貝螺片花膠湯」及「鮮奶紅棗燉花膠」等，將花膠輕鬆融入日常飲食。

有火鍋品牌也推出花膠鍋品，如「黃金花膠雞煲鍋」及「花膠雞湯」等，讓不少部落客們力推「膠原蛋白這裡攝取就對了」、「滿滿膠原蛋白太幸福了」，在聚餐時，來上一碗香濃滋補的花椒火鍋，不僅暖胃暖心，更能補充膠原蛋白。

英國時尚女星Victoria Caroline Beckham 天天吃三文魚保養肌膚

同樣富含膠原蛋白的「三文魚」也頗受關注，不僅有許多膠原蛋白保養品都標榜由三文魚萃取，在日常飲食方面，營養師也表示，比起牛肉與豬肉等高熱量與油脂的肉類，三文魚的熱量較低，且含有能幫助皮膚維持水潤的Omega-3脂肪酸，連英國時尚女星Victoria Caroline Beckham都天天食用，以保養肌膚。

即有網友表示三文魚價格不低，難以天天都吃，引來熱心網友建議「用三文魚頭，三文魚骨腩煲湯比較經濟」，指出即使在預算有限的情況下，同樣能享受營養鮮美的三文魚。

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虱目魚、鮑魚、雞腳、蝦子等膠原蛋白食物 都備受網友青睞

除了以上食物外，「虱目魚」、「鮑魚」、「雞腳」和「蝦子」等食品也是備受網友青睞的膠原蛋白食物，在日常生活中都可以適當攝取，再加上如早睡、運動及少吃甜食等能減少膠原蛋白流失的良好生活習慣，相信一定能讓肌膚時時煥發光彩！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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