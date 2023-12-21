櫻花蝦營養｜護心降膽固醇 鈣質是牛奶28倍！分辨真假櫻花蝦4特徵

櫻花蝦油飯、櫻花蝦炒飯、炒菜…，香氣十足的櫻花蝦不但可提鮮增香，還能當成營養的零嘴。近期是台灣東港櫻花蝦的捕撈期，也是嘗鮮賞味期。櫻花蝦營養價值高，是珍貴的水產品，市面上常見有假貨，怎樣辨識貨真價實的櫻花蝦？專家提解答。



台灣農業部漁業署在臉書發文分享，櫻花蝦（Sakura shrimp）屬於小型蝦，成蝦的體長大约4公分，營養價值高，可以整尾食用。櫻花蝦低脂肪、高蛋白，富含鈣、鎂、維他命B12，及菸鹼酸，這些營養素能預防高血脂，還能強壯骨骼、強化皮膚。

台灣漁業署指出，櫻花蝦學名「正櫻蝦」，是櫻蝦科、櫻蝦屬，台語稱作「花殼仔」，生長在150～250公尺的深海中，因為全身布滿紅點與發光器，夜裡在深海中發光的模樣如同櫻花飄落，因而得名，又由於分布的稀有性，在台日都被稱為「國寶蝦」。

櫻花蝦營養（按圖👇👇👇）

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國寶櫻花蝦 小蝦大營養

櫻花蝦的營養價值極高，適合發育中的兒童、愛美女性、孕產婦及老人的營養補給品。

1. 低脂肪、高蛋白：櫻花蝦低脂且脂肪酸組成完整，能幫助預防高血脂，蛋白質含量甚至達40%。

2. 豐富鈣和鎂：根據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫顯示，每100公克乾燥櫻花蝦含鈣量高達2859毫克，是牛奶的28倍，能強壯骨骼、肌肉收縮、安定血壓。櫻花蝦中也含有豐富的礦物質鎂，能減少膽固醇含量，保護心臟血管，預防動脈硬化、高血壓及心血管疾病。

3. 維他命B12：維他命B12能幫助紅血球製造、維持神經與腸胃系統完整運作。每100克櫻花蝦有9微克維他命B12，是一般成人每日B12攝取量2微克的4.5倍。

4. 菸鹼酸：能量正常轉換，促進小血管擴張，強化皮膚大功臣。

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4特徵分辨真假櫻花蝦

台灣漁業署說明，櫻花蝦是一種稀有的漁業資源，以往日本學者認為僅分布在日本靜岡縣駿海灣沿海及東京灣、相模灣等地，後來發現台灣東港、枋山及宜蘭龜山島周邊海域也有同樣的櫻花蝦。

櫻花蝦因為經濟價值高，部分不肖業者會將毛蝦、紅蝦等蝦類加工染色，企圖仿冒櫻花蝦。如何分辨真假櫻花蝦？農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心研究員陳守仁傳授，以額角、顏色、大小、斑點等4特徵來分辨是不是正版櫻花蝦。

1. 額角：東方白蝦、台灣紅蝦、棘尾珍刺蝦都有明顯較長的額角延伸出頭部，就算斷掉也會有額角的形狀；而櫻花蝦、東方玻璃蝦、中型毛蝦額角較短，必須仔細觀察才能看出。

2. 顏色：加工後的乾燥櫻花蝦呈橘紅色，東方玻璃蝦與中型毛蝦呈白色，不過染色後的中型毛蝦顏色與正櫻蝦相近，須由體型大小或體表斑點加以辨識。

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3. 大小：正櫻蝦的體型較大，平均約3.5公分；中型毛蝦的體長較小，平均在2公分左右。

4.斑點：正櫻蝦的體表分布有紅色斑點，尤其頭尾最為密集；染色後的中型毛蝦則沒有斑點，只會有染色不均的情形。

台灣櫻花蝦90%外銷日本，尤其是生食級與熟食級的櫻花蝦，台灣則大多使用乾燥櫻花蝦入菜，抓一把櫻花蝦來炒飯、炒菜、炒蛋，或蒸蛋，做成蘿蔔糕、零食，都能吃進滿滿的營養。

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