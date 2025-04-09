街市$20買到乜？30隻蛋全港最平/1斤豬肉/10個奇異果/2盒士多啤梨

行街市｜日日要準備三餸一湯，又要精打細算，絕非易事。之前介紹過3蚊一斤尖葉菜心平過蓮塘！今次來到觀塘瑞和街街市，蔬菜雖沒那麼平，但竟然發現$20一排雞蛋，足足30隻，還有新鮮豬肉$20斤、金奇異果$20十個、2盒丹東士多啤梨！

攝影：鄒家鳳



行街市｜瑞和街街市$20買到乜？

下午4、5點時間街市已經開大擘價，之前介紹過葵芳街市丹東士多啤梨$40三盒共36顆，還以為驚天大發現，誰知在觀塘瑞和街街市卻見$20兩盒，平均只需$10盒，一顆只需8毫子！

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瑞和街街市｜$20/2盒丹東士多啤梨

瑞和街街市｜$20/10個紐西蘭金奇異果

不僅士多啤梨，$20還可以買到10個（原價8個）紐西蘭金奇異果，雖然大大個，但恐怕過熟，阿哥連忙更正我，即開一個給大家看，「唔係太熟，係熟！如果係生，我賣30蚊5個啦！」明白明白，如果你可以一晚幹掉10個奇異果，不妨考慮！揀奇異果貼士｜鮮甜多汁挑選4招圓或扁好？日本果農1動作酸可變甜

紐西蘭金奇異果$20原本8個，收市有10個，全熟。阿哥話如果係生，賣30蚊5個！

瑞和街街市｜$20/一排雞蛋30隻

不過，最令我驚訝不是$2大大個金奇異果，而是$20一排30隻雞蛋，是街市中我看到最抵價雞蛋了，即使不是正宗湖北蛋也夠抵吧！而且不像生果快熟快爛，風險較低，平均每隻只是$0.66，7毫子不用，比一般街市便宜5成。雞蛋保存｜雞蛋放蛋架易含菌變壞！正確保存靠個盒蛋尖向上或下？

$20一排雞蛋30隻，我都是第一次見，你見過更平的，可否告訴我？

瑞和街街市｜$20/斤豬肉 $20/2份鯇魚 $30/份7隻鮑魚

收市價豬肉、魚也大割價，最平$20斤豬肉，肉眼看很新鮮，有些一份份的$15份，五花腩也有！海鮮方面，基圍蝦$40斤、鮑魚$30份有7隻、藍瓜子$88、$98、$108；金友／三刀$45、$55、$75；石蚌$65、$75、$88等，不過不失，論最平都係鯇魚、大魚。鯇魚$15份、$20/2份，有魚腩、魚身、魚尾任揀。賣魚阿哥拿着去頭大魚，整條也只賣$40！

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瑞和街街市也有不少海味店，很多也正推出優惠價，最吸引我是羊肚菌，這種珍菌在這裡只賣$40兩、$100/3兩；大大粒蠔豉$60斤（原價$80）。羊肚菌功效｜補腎壯陽9益處鐵=冬菇31倍！點揀點煮2禁忌+推介湯水

羊肚菌特價$40兩、$100/3兩

羊肚菌最珍貴的藥用價值主要來自其高達56%的亞油酸。亞油酸可降低膽固醇濃度，從而預防動脈粥狀硬化和提升記憶力。

羊肚菌9大功效：

1. 改善消化不良

2. 有益腸胃

3. 增強人體免疫力

4. 抗疲勞

5. 活血化瘀

6. 補腎壯陽

7. 補腦提神

8. 預防動脈粥狀硬化

9. 提升記憶力



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