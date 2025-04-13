味噌湯食譜｜日全農教加1飲品味道營養提升！減鹽分攝取+簡易做法

根據日本全國農業協同組合連合會於社群平台X（前Twitter）的分享，「味噌牛奶湯」為湯品增添全新的層次感。



全農表示，這道湯品將牛奶與味噌湯結合，不僅能讓湯頭更加醇厚柔和，還能降低鹽分攝取，有助於提升健康。

味噌湯4大好處（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：味噌功效｜降膽固醇助防癌味噌湯點煮最有益？醫揭1招免營養流失

日本人加1物煮味噌湯！味道大升級濃厚甘醇

這道湯的做法十分簡單，先在水中加入高湯，然後放入肉類、紅蘿蔔、白蘿蔔煮熟，接著加入比平時少量的味噌，再加入等量的牛奶，煮至接近沸騰即完成。據日本全農表示，這道湯品口感溫和，是十分適合冬季的必備美食。

請按圖看保存味噌正確方法：

+ 2

相關文章：味噌保存｜味噌顏色變深=變質？冷藏非正確方法做多1步保鮮不變味

食譜曝光後，引來了大量網友的反響，許多人表示曾經嘗試過類似的搭配，並認為這道湯品為日常餐桌增添了不少風味。甚至有家長分享，自己的孩子一喝便愛上了這道湯，直呼它非常美味。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：味噌湯別只會加豆腐海帶！日本人曝「加1物入鍋」，味道大升級濃厚甘醇】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

