抗癌蔬菜｜醫揭4種菜煮熟抗癌物大增！點煮最好？1種配橄欖油更佳

抗癌蔬菜｜我們在加熱煮熟蔬菜時，往往會擔心營養素會因而受到破壞，但原來有些蔬菜反而會因為加熱而產生化學反應，讓原來不存在或不活化的物質釋放出來，甚至能提升抗癌效力。



生吃蔬菜一直被認為是攝取完整營養的最佳方式。（Jill Wellington@Pixabay）

抗癌蔬菜｜加熱蔬菜失營養？4種菜煮熟反增抗癌功效

烹煮蔬菜的確會令部分營養素流失，但這不代表菜要生吃才好，專注抗老和癌症醫學的台灣醫生張適恆在個人YouTube 頻道中指出，有4種蔬菜，加熱後抗癌營養素能再提升！

抗癌蔬菜1：菠菜 加熱後破壞草酸促營養吸收

菠菜富含多種維生素和礦物質，營養成份相當高，張適恆醫生引述2023年倫敦大學帝國學院一個涉及七萬人的大型研究，指吃菠菜這類營養密度高的綠葉蔬菜的人，約可降低10%患大腸癌的風險，效果在男性身上更為明顯。

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煮熟菠菜能把妨礙人體吸收營養的草酸除掉。（Jacqueline Howell@pexels）

張醫生指出，菠菜在加熱後，可釋放更多胡蘿蔔素、維生素A及E，以致鈣鋅鐵等礦物質。更重要的是，裏面的草酸會因加熱而被破壞。草酸是種典型的抗營養素，會妨礙人體吸收營養。煮熟菠菜把草酸除掉，能更充分攝取抗癌營養素。

抗癌蔬菜2：煮熟菇類 阻斷癌細胞能量供應降45％風險

美國賓夕法尼亞州立大學曾經分析了兩萬名癌症病人的資料，發現每天進食較多菇類的人，癌症出現的機率明顯降低45％。另有研究亦發現，攝護腺癌的患者在每天進食蘑菇後，約三分一人可以控制病情、止住癌指數上升。

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不少研究發現菇類具出色的抗癌效能。（Thanh Soledas@Unsplash）

張醫生解釋，菇類被認為具出色的抗癌效能，是因為含有一種具抗炎抗氧化功效的氨基酸麥角硫因。這種物質亦被發現能讓大腸癌細胞的粒線體失去功能，阻斷癌細胞能量供應。人體本身無法合成麥角硫因，但菇類中含量豐富。另外，菇類亦富含硒元素，研究指體內含硒量高的人，患癌風險可降低22%。

菇類經加熱烹調後，細胞壁會被破壞，麥角硫因得以大量釋放，而本身並不會被熱力破壞，所以不論是用作蒸炒煮都不用擔心抗癌物質會因而流失。舞茸功效｜助抗癌防糖尿吃1周降40%三酸甘油脂！日本JA推舞茸炊飯

菇類的抗癌營養素不會受熱力破壞，大可炒得安心。（Polina Tankilevitch@pexels）

抗癌蔬菜3：蘆筍低溫烹煮 阿魏酸抑制癌細胞增生

煮熟的蘆筍會釋放一種叫阿魏酸的多酚，阿魏酸可讓癌細胞的細胞周期停滯，阻斷分裂、增生。曾有研究發現阿魏酸可致癌細胞凋亡。而蘆筍的豐富纖維亦有助化療中的病人舒緩可能出現的便秘。

由於多酚類物質本是容易受熱力破壞的抗氧化物，所以張醫生建議，蘆筍該以低溫方法烹煮，如蒸或加水炒，這樣可最大程度保存抗癌營養素。

低溫烹煮才能保留蘆筍的抗癌營養素。（Yvonne Huijbens@Pixabay）

抗癌蔬菜4：紅蘿蔔連皮煮熟 防癌類胡蘿蔔素大釋放

紅蘿蔔含多種抗癌植化素，其中木犀草素能促進癌細胞凋亡，並降低癌細胞的抗藥性。另外，鐮葉芹醇則有助抑制癌細胞增生和擴散。有研究顯示，如果把紅蘿蔔整條連皮煮熟，這兩種植化素均能很大程度地保留，而且亦能更大程度釋放類胡蘿蔔素，因為它在蘿蔔皮中含量最高。紅蘿蔔功效｜紅蘿蔔助減肺癌風險42％ 2煮法增營養 應煮先或切先

有抗癌效用的類胡蘿蔔素在紅蘿蔔皮中含量最高。（svklimkin@Pixabay）

類胡蘿蔔素是多種抗氧化物質的總稱，主要為胡蘿蔔素類及葉黃素類，它們抗氧化作用顯注，其中β-胡蘿蔔素可有效抑制身體發炎，降低患癌風險。曾經有發表在醫學期刊《JAMA》研究指出，血液中類胡蘿蔔素濃度提高25％，癌症死亡會率低18％。

張醫生提醒，類胡蘿蔔素是脂溶性營養素，跟油脂類一起攝取，可以提高吸收率，而橄欖油會是最好的搭檔！

以橄欖油炒紅蘿蔔可提升類胡蘿蔔素吸收。（RitaE@Pixabay）

參考資料：張適恆@YouTube