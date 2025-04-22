大蒜｜發芽變黃能吃嗎？蒜頭放太久4變化　台農糧署揭1情況別吃！

大蒜富含營養高營養價值，也是料理中幫助提味不可或缺的配角之一，但是若大蒜放太久，發芽、出現黃斑，那還能食用嗎？



對此，台灣農業部農糧署分享了大蒜安心賞味指南，並提醒民眾若出現「軟化現象」，代表大蒜已經腐敗，應立即丟棄，避免食用。

大蒜各部分各自適合的烹調方法（按圖👇👇👇）

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台灣農糧署日前在Facebook粉專列出大蒜放太久可能會出現的4種狀況：

1. 發芽：長出黃色或綠色的嫩芽，營養價值降低，但可安心食用。

2. 褐斑：表面出現褐色小點，主要與乾燥程度或儲藏環境有關，若表面無黑點或發霉，可正常食用。

3. 黃化：整顆蒜瓣轉為黃橘色、觸感偏軟，主要與日曬過長或貯藏環境有關，若無腐敗軟化，可正常食用。

4. 軟化：蒜瓣觸感轉為軟爛、糊狀、空心或是表面出現大塊的明顯破損，可能為「細菌生長」而腐敗，應整顆丟棄，避免食用。



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此外，台灣農糧署也提供了大蒜的保存小撇步，若想要延長大蒜的保存期限，可以將大蒜外皮保留，放置於乾燥、陰涼的通風處，也可以將大蒜去皮切碎後「放入冷凍」。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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