大蒜功效｜護腸助防癌天然抗菌！醫揭1食法更有益錯1步營養全破壞

人們料理少不了大蒜，除了是辛香料，還具有防癌、抗癌的效果。台灣張家銘醫師表示，若想讓大蒜中的大蒜素充分釋出、一定要「切碎、壓碎後並靜置10分鐘後」再食用。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在Facebook專頁中發文表示，大蒜裡的大蒜素並不是普通的調味料氣味，而是天然的抗菌劑。有研究發現，大蒜素可強力對抗腸道裡的壞菌，包括幽門螺旋桿菌、金黃色葡萄球菌等，甚至有動物實驗證明，大蒜不只殺菌，還能改善消化、抗癌與促進免疫反應。

按圖了解9個大蒜的健康好處👇👇👇

+ 11

相關文章：【防疫食物】蒜頭殺菌抗炎...醫香港腳！9個神奇功效你又知幾多？

「大蒜素是大蒜被切碎、壓碎之後，經過幾分鐘的酵素反應才會生成。」張家銘建議民眾，應切碎大蒜後，放著靜置約10分鐘等大蒜素釋出後再食用，且大蒜素很怕熱，如果切完就下鍋炒、拿去燉，大蒜素會被高溫完全破壞。

另外，張家銘也提到，熟大蒜中仍有一成分「DATS」(三烯丙基三硫化物，或稱大蒜三硫化合物)，是另一種具有活性的硫化物，在烹煮後的大蒜內較多，雖然不比大蒜素強烈，但也可抗氧化、抗發炎、抗癌、保護心血管與調節免疫的作用，對身體依然有益。

大蒜各部分各自適合的烹調方法（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：大蒜冷知識｜青蒜蒜薹蒜頭各自適合烹調方法 這種啱搭配肉類拌炒

張家銘最推薦的吃法是「把大蒜切碎，靜置10分鐘後再生吃，或拌進微溫的料理中」，這樣才能吃到最多的大蒜素。如果不喜歡大蒜的嗆辣味、或腸胃比較敏感的民眾，也可以選擇黑蒜、發酵大蒜、或保健型大蒜膠囊。雖然這些形式中幾乎沒有大蒜素，但仍含有DATS等其他健康硫化物，保健效果依然不錯。

相關文章：蒜頭冷知識｜蒜頭冷藏後變綠還能吃？網友解答：變綠或變藍很正常👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

56歲女腎臟癌末 天天吃「大蒜、花椰菜、堅果」竟康復

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

