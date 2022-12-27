生痱滋｜生咬大蒜鹽水漱口可殺菌？做錯1件事恐口腔、牙齦發炎

通常生痱滋時，有些家裡長輩會建議使用坊間流傳方法「鹽水漱口」或是「生咬大蒜」，可達到口內殺菌的效果。



醫師表示，其實兩者都有極高的可能造成口腔內的黏膜發炎、受損，嚴重的情況下甚至可能會提高罹癌的機率。

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台灣北醫附設醫院牙科部主任吳家佑醫師在《健康2.0－名醫觀點》頻道中提及，無論是生咬大蒜、或是鹽水漱口，都是相當危險的行為，首先是醫學上沒有證據「生咬大蒜可以殺菌」，最主要的原因就是大蒜引發口腔刺激，異樣感產生的殺菌錯覺，但其實生咬大蒜對殺菌根本一點用都沒有、甚至可能因為過量的刺激造成口腔黏膜發炎。

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另外有關於鹽水漱口，雖然鹽巴確實可以達到殺菌效果，但民眾在家自行調配鹽水最容易出現的情況是「無法達到正確醫療效果」，濃度過高或過低都可能造成損害黏膜、或是無法有效殺菌，倘若口腔黏膜因此遭到破壞，進而導致細菌趁隙而入，那就容易引發口腔、牙齦的發炎症狀，甚至提高罹癌機率。

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