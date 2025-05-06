15種魚Omega 3排名｜三文魚第7低過鰻魚！護腦防失智榜首高475倍
吃魚變聰明，真的嗎？魚不但營養豐富，當中蘊含的奧米加3（Omega 3）脂肪酸，包括DHA和EPA最關鍵，它有助維護腦部健康、幫助記憶、有效延緩腦退化等。但哪些魚DHA和EPA含量豐富？營養師便比較了15種魚的DHA和EPA含量，三文魚竟然只排第7，比鰻魚還要低！榜首與榜尾更相差逾475倍！
魚類5大補腦營養素
1 奧米加3脂肪酸（DHA、EPA）
食魚補腦Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）是關鍵營養素，不僅對兒童腦部及視力發育有幫助，對長者老年人延緩視力及腦退化亦有顯著功效。據《Neurology》期刊報道，每星期吃魚多於1次的老年人，腦萎縮速度較慢。
DHA（二十二碳六烯酸）是大腦神經細胞膜的主要結構成分，佔大腦皮層脂質20%，對學習記憶至關重要。
EPA（二十碳五烯酸）則具抗炎作用，可改善腦部血液循環，預防血栓形成、保護心血管、降低慢性病風險。
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除了Omega-3脂肪酸，魚類還有其他補腦營養素：
2 優質蛋白質：提供氨基酸，幫助神經傳導物質，如多巴胺、血清素合成。助改善情緒，緩解憂鬱症狀。蛋白質｜8款高蛋白蔬菜毛豆含量=蛋1.8倍 7大好處日食幾多不過量
3 維他命D：可調節神經生長，缺乏可能導致認知功能下降。如鯖魚、三文魚。
4 硒：助抗氧化，保護腦細胞免受自由基損傷。如吞拿魚。
5 碘：維持甲狀腺功能，助兒童智力發展。如海魚。
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15種魚Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）含量排名
台灣營養師高敏敏在其個人facebook專頁便列出了15種魚（以100克計算），我們最熟悉的三文魚只排第7，要比秋刀魚、鰻魚還要低，冠軍是鯖魚，無論DHA（4503毫克）或EPA（2851毫克）都遠勝其他魚類，與榜末的鯛魚DHA（32毫克）、EPA（6毫克），DHA相差140.7倍，EPA更多達475.2倍！
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1 鯖魚
DHA：4503毫克
EPA：2851毫克
2 秋刀魚
DHA：2548毫克
EPA：1407毫克
3 土魠魚
DHA：1359毫克
EPA：382毫克
4 鰻魚
DHA：1218毫克
EPA：649毫克
5 柳葉魚
DHA：1170毫克
EPA：1107毫克
6 白帶魚
DHA：1051毫克
EPA：449毫克
7 鮭魚（三文魚）
DHA：893毫克
EPA：1270毫克
８ 圓鱈
DHA：773毫克
EPA：1260毫克
９香魚
DHA：547毫克
EPA：280毫克
10 石斑魚
DHA：516毫克
EPA：206毫克
11 竹莢魚
DHA：388毫克
EPA：208毫克
12 白鯧魚
DHA：323毫克
EPA：117毫克
13 虱目魚
DHA：163毫克
EPA：37毫克
14 鮪魚肚
DHA：105毫克
EPA：35毫克
15 鯛魚
DHA：32毫克
EPA：6毫克
攝取最多營養 食魚5貼士
1 選DHA含量高魚種。
2 小型魚重金屬風險較低更安全。
3 大型掠食魚（如鯊魚、旗魚）可能含汞，孕婦兒童應避免。
4 以清蒸、烤製烹調，避免高溫油炸破壞Omega-3。
5 每星期進食2~3 次，每次100~150克。