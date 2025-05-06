15種魚Omega 3排名｜三文魚第7低過鰻魚！護腦防失智榜首高475倍

吃魚變聰明，真的嗎？魚不但營養豐富，當中蘊含的奧米加3（Omega 3）脂肪酸，包括DHA和EPA最關鍵，它有助維護腦部健康、幫助記憶、有效延緩腦退化等。但哪些魚DHA和EPA含量豐富？營養師便比較了15種魚的DHA和EPA含量，三文魚竟然只排第7，比鰻魚還要低！榜首與榜尾更相差逾475倍！



魚類5大補腦營養素

1 奧米加3脂肪酸（DHA、EPA）

食魚補腦Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）是關鍵營養素，不僅對兒童腦部及視力發育有幫助，對長者老年人延緩視力及腦退化亦有顯著功效。據《Neurology》期刊報道，每星期吃魚多於1次的老年人，腦萎縮速度較慢。

DHA（二十二碳六烯酸）是大腦神經細胞膜的主要結構成分，佔大腦皮層脂質20%，對學習記憶至關重要。

EPA（二十碳五烯酸）則具抗炎作用，可改善腦部血液循環，預防血栓形成、保護心血管、降低慢性病風險。

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三文魚含豐富Omega 3不飽和脂肪酸，但原來比它含量更多的還有秋刀魚、鰻魚等。（envato）

除了Omega-3脂肪酸，魚類還有其他補腦營養素：

2 優質蛋白質：提供氨基酸，幫助神經傳導物質，如多巴胺、血清素合成。助改善情緒，緩解憂鬱症狀。蛋白質｜8款高蛋白蔬菜毛豆含量=蛋1.8倍 7大好處日食幾多不過量

3 維他命D：可調節神經生長，缺乏可能導致認知功能下降。如鯖魚、三文魚。

4 硒：助抗氧化，保護腦細胞免受自由基損傷。如吞拿魚。

吞拿魚富含硒，有助抗氧化，保護腦細胞免受自由基傷害。（GettyImages）

5 碘：維持甲狀腺功能，助兒童智力發展。如海魚。

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15種魚Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）含量排名

台灣營養師高敏敏在其個人facebook專頁便列出了15種魚（以100克計算），我們最熟悉的三文魚只排第7，要比秋刀魚、鰻魚還要低，冠軍是鯖魚，無論DHA（4503毫克）或EPA（2851毫克）都遠勝其他魚類，與榜末的鯛魚DHA（32毫克）、EPA（6毫克），DHA相差140.7倍，EPA更多達475.2倍！

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台灣營養師高敏敏在其個人facebook專頁列出了15種魚的DHA、EPA含量。(高敏敏營養師@FB)

1 鯖魚

DHA：4503毫克

EPA：2851毫克

2 秋刀魚

DHA：2548毫克

EPA：1407毫克

3 土魠魚

DHA：1359毫克

EPA：382毫克

4 鰻魚

DHA：1218毫克

EPA：649毫克

5 柳葉魚

DHA：1170毫克

EPA：1107毫克

6 白帶魚

DHA：1051毫克

EPA：449毫克

7 鮭魚（三文魚）

DHA：893毫克

EPA：1270毫克

８ 圓鱈

DHA：773毫克

EPA：1260毫克

９香魚

DHA：547毫克

EPA：280毫克

10 石斑魚

DHA：516毫克

EPA：206毫克

11 竹莢魚

DHA：388毫克

EPA：208毫克

12 白鯧魚

DHA：323毫克

EPA：117毫克

13 虱目魚

DHA：163毫克

EPA：37毫克

14 鮪魚肚

DHA：105毫克

EPA：35毫克

15 鯛魚

DHA：32毫克

EPA：6毫克

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攝取最多營養 食魚5貼士

避免破壞Omega-3，建議以清蒸、烤製烹調最佳。(資料圖片)

1 選DHA含量高魚種。

2 小型魚重金屬風險較低更安全。

3 大型掠食魚（如鯊魚、旗魚）可能含汞，孕婦兒童應避免。

4 以清蒸、烤製烹調，避免高溫油炸破壞Omega-3。

5 每星期進食2~3 次，每次100~150克。