淡斑食物｜早上喝檸蜜助淡斑？抗氧化抑制黑色素9大營養忌2類飲品

近期天氣愈來愈熱，室外太陽好大，愛美的民眾外出常常會擔心紫外線照射導致皮膚變黑，甚至有曬斑出現。



除了平時做好防曬之外，飲食是不是也能幫助淡化斑點、預防斑點產生呢？台灣營養師張語希來解答！

9大營養素有助淡斑（按圖看清👇👇👇）

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想淡化斑點、預防新斑產生 「吃」也有幫助嗎？

曬斑的形成除了跟紫外線有關以外，體內其他因素其實也會造成影響。台灣營養師張語希表示，曬斑與氧化壓力、代謝變慢等也有關係，雖然食物無法完全去除斑點，但是適當的飲食事實上是有助於抑制黑色素、促進修復進而讓斑點逐漸淡化的，甚至還能預防新斑點的產生。

9大營養素有助淡斑 營養師推薦6種淡斑食療組合

如果有曬斑出現，台灣營養師張語希建議可以攝取9大營養素幫助淡斑，這些營養素可依作用分為以下3大類：

抗氧化食物能減少自由基傷害，抑制黑色素沉澱：

- 維他命C：橙子、檸檬、士多啤梨

- 維他命E：牛油果、堅果、橄欖油

- 多酚類：綠茶、黑朱古力

- 類紅蘿蔔素：紅蘿蔔、南瓜、番茄



如何提升皮膚保護力？（按圖看清👇👇👇）

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可促進代謝幫助黑色素分解：

- 維他命A：蛋黃、乳製品、紅蘿蔔

- 維他命B雜：雞肉、魚類、牛奶

- 蛋白質：雞肉、魚肉、豆類



抑制黑色素合成，預防新的斑形成：

- 麩胺酸：牛油果、番茄、雞蛋

- 花青素：藍莓、提子、紫薯



民眾可以多攝取上述營養素，並將不同食物搭配組合幫助斑點淡化。台灣營養師張語希推薦民眾早上可以喝一杯檸檬蜂蜜水幫助淡斑，不過要避免空腹飲用，而綠茶加檸檬這樣的抗氧化雙重組合也是很好的淡斑食療選擇，或是可以將堅果加上黑朱古力食用來強力抗氧化，另外像是南瓜糙米粥、藍莓乳酪等也是很好的淡斑食療組合。

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飲食也要注意「這些」 搭配防曬、生活作息效果更加

不過，除了多攝取9大營養素之外，飲食也要注意一些地方，以免踩到地雷前功盡棄。台灣營養師張語希提醒，民眾應避免攝取過量的酒精、咖啡因，因為這有可能會影響代謝，同時也要少糖、少精緻澱粉，避免加速皮膚老化，而且還要多喝水以促進皮膚透亮，此外，飲食是淡化斑點的輔助，平時仍要搭配防曬、維持良好生活作息才能獲得更好的淡斑效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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