抗發炎淡斑防失智金拿鐵比綠拿鐵更強！營養師教自製 6類人不宜

近來「綠」拿鐵成了最知名的健康飲品，接著營養師又端出一道「金」拿鐵，強調抗氧化又防老化，到底「金」是什麼？



自稱更厲害的「金」拿鐵是營養師高敏敏在Facebook上分享的配方，「金」就是薑黃粉。

按圖了解生薑、薑黃之間的分別︰

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高敏敏表示，金拿鐵擁有超強的抗氧化力，而且製作方法非常簡單，只要4個關鍵步驟，就能輕鬆自製。

食材：薑黃粉、胡椒粒、牛奶、蜂蜜（蘋果汁備用）。



做法：

1. 將薑黃粉、水和胡椒粒放入鍋中煮沸，慢慢攪拌至糊狀。

2. 挖一湯匙的薑黃糊，加入150c.c.牛奶。

3. 再加入一茶匙的蜂蜜，增加甜香。

4. 如果對於薑黃的味道，不太習慣者，可酌量加入蘋果汁。



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薑黃具多重保健功效

金拿鐵主要是彰顯薑黃所含有的豐富營養素。高敏敏指出，薑黃具有卓越的抗發炎效果，可改善體內的發炎反應，甚至有助於淡化黑斑、改善油性肌膚問題。此外，薑黃素還能清除腦部堆積的β類澱粉和斑塊，提升腦源性神經營養因子，有效預防失智症。

薑黃的好處還有更多。高敏敏說，它還能調節血壓、降低壞膽固醇，避免血栓形成。也具有強大的抗氧化作用，可緩解過敏症狀，如鼻過敏和體內發炎等不適反應。值得一提的是，薑黃素還能促進多巴胺和血清素等神經傳導物質的生成，有助於緩解憂鬱情緒。而薑黃中的薑烯酚和胡椒鹼成分，則可以促進新陳代謝。

因為薑黃素是脂溶性營養素，高敏敏說明，加入牛奶有助於人體吸收薑黃中脂溶性營養素。建議搭配餐食或飯後飲用，效果更佳。

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部分族群要留意薑黃使用量

雖然金拿鐵有諸多好處，但高敏敏提醒，某些族群在飲用時需特別注意，包括孕婦、兒童、服用抗凝血藥物者、膽囊疾病患者、腎臟疾病患者以及胃潰瘍患者等。

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