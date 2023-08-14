淡斑茶｜糖尿情緒差8原因黑色素沉澱易出斑！中醫教1款茶養顏淡斑

夏天火辣辣的太陽曬得臉紅皮膚癢，甚至黑斑都出來了，除了可透過雷射除斑去除斑點，中醫師建議平日可透過飲食和保養品來淡化黑斑，甚至只要於日常生活中喝一「淡斑茶飲」，就能有效保養不長班。



擾人的黑色素，其實是人體為了抵禦紫外線傷害所產生的化學物質，當皮膚過度受到紫外線的照射時，就會大量分泌黑色素來保護皮膚。

如何提升皮膚保護力？（按圖看清👇👇👇）

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但是，如果身體代謝不佳，黑色素便會沉澱在肌膚上，形成我們看到的黑斑、曬斑、老人斑。除日曬之外，年齡、糖尿病患者、懷孕、吃避孕藥、負面情緒等，也容易造成黑色素沉澱。

台灣京禾中醫診所院長陳俊如指出，一旦出現長斑問題，很多人都會選擇雷射除斑。雷射除斑看來似乎是最速效的方法，但淺斑易除、深斑難消，臉上斑點往往反應出臟腑的健康，可能是腸道不乾淨、睡眠品質不佳或情緒壓力太大，讓身體的修復功能降低，若沒改變真正原因，就算除去表面的斑，很快又會有新斑產生，還不如先調臟腑機能，改善血液循環及代謝狀態、提升皮膚保護力，或許淡斑速度比想像更快。

日常生活中該如何提升皮膚的保護力呢？其實無論是吃的、擦的都有效果：

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抗氧化食物

- 新鮮蔬果

- 綠茶

- 含維他命E的食物（堅果、全榖粗糧等）



改善血液循環及抗衰老中藥材

- 生薑

- 人參

- 黃耆

- 靈芝

- 銀耳

- 山楂



擦的保養品

- 維他命C

- 穀光甘肽

- 左旋C

- 熊果素



許多文獻上都證實它們可以淡化斑點，但要提醒大家，最重要的還是要加強防曬，杜絕紫外線的曝曬，才是延緩老化、減少斑點、皺紋及細紋的真正主因。

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淡斑茶飲

成分：荷葉3g、金銀花3g、丹參5g、旱連草3g、阿膠5g

做法：上述藥材沖熱水浸泡15至20分鐘後，代茶飲用即可。

功效：丹蔘可增加血液循環、金銀花可改善發炎體質，荷葉、旱蓮草、阿膠皆有養顏美容及滋陰功效，可取代茶水做平日保健飲用。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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