加工食品與超加工分別？營養師揭4大影響　易致癌 增失智風險25%

從早餐的火腿蛋餅、下午的珍奶，到宵夜的即食麵，現代人的一日三餐幾乎離不開加工食品。雖然加工讓食物更美味、更好保存，但背後藏著的健康風險，你了解嗎？



加工食品 vs 超加工食品，有什麼不一樣？

隨著科技進步，全球的食物供應愈來愈仰賴加工製程，像歐美國家，日常飲食中有一半以上都是「超加工食品」！這些食物雖然方便又好吃，但也可能成為健康的隱形殺手。

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根據國際通用的NOVA食品分類法，加工食品分成四級：

第1級：未加工或最少加工食物

像是白米、雞蛋、牛奶、茶葉、水這類，只經過簡單處理（如烘乾、冷藏、殺菌）就能吃的食物，主要目的只是延長保存期限。

第2級：烹飪用的加工原料

從天然食物中萃取出來的，例如橄欖油、糖、牛油、澱粉等，這些通常是料理時會用到的原料。

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第3級：加工食品

第1級和第2級的結合品，像是罐頭、芝士、麵包等，目的是讓食物更耐放、更好吃。

第4級：超加工食品

就是添加一堆人工成分（如防腐劑、香精、色素等）來提升外觀和口味的產品，例如：薯片、含糖飲料、餅乾、微波食品、香腸、蛋糕等等。

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超加工食品對健康的影響

1. 容易變胖：超加工食品熱量密度高、容易吃太多，像薯片吃完一包還是不飽，但一碗沙律就讓你有飽足感。這些食物還會引起胰島素反應，讓身體更容易儲存脂肪。

2. 心血管疾病風險上升：研究指出，常吃超加工食品跟心血管疾病、腦中風等問題有關。這類食品糖、鹽、脂肪都多，纖維又少，吃多了會造成發炎、血壓高、膽固醇升高等問題。

3. 癌症風險增加：超加工食品吃太多，罹癌機率也會上升。像是鹽分過高的醃製品可能提高胃癌風險、缺乏膳食纖維也可能導致腸癌。研究發現：飲食中只要超加工食品比例增加 10%，整體癌症風險就增加12%、乳癌風險增加 10%。

4. 增加失智風險：一項長達10年、超過7萬人參與的研究顯示，攝取超加工食品愈多，失智風險也愈高。每增加10%的攝取量，失智風險上升25%。但好消息是，如果把等量的超加工食品換成未加工或少加工的食物，失智風險能降19%。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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