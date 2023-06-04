飲茶養生｜洋甘菊減壓麥茶去水腫！營養師推6款無咖啡因茶防失眠

不少人都習慣在早晨來一杯咖啡，好讓自己有精神面對一整天忙碌的工作，但有時候喝了咖啡，反而會害晚上睡不好覺，經常失眠不僅會影響身心健康，還容易導致注意力下降，進一步影響課業與工作。



台灣營養師珊珊在Facebook粉專中發文推薦6種無咖啡因飲品，再也不怕睡不著，包含青草茶、洋甘菊茶、康福茶、南非國寶茶、冬瓜茶、麥茶等。

6種無咖啡因飲品（按圖👇👇👇）

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- 青草茶：清涼解渴，非常適合夏天喝。

- 洋甘菊茶：具有幫助放鬆、舒壓的效果。

- 康福茶：花茶的一種，可幫助消化、舒壓好睡覺。

- 南非國寶茶：又稱博士茶，可幫助消化、抗氧化。

- 冬瓜茶：飲料店最常見的無咖啡因飲料，但糖分偏高要特別注意。

- 麥茶：非常容易取得的飲料，可幫助消脹氣與水腫，但也需注意糖分攝取量。



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台灣食藥署補充，根據台灣睡眠醫學學會調查發現，全台灣慢性失眠症盛行率為10.7％，面對人們睡眠障礙的困擾，建議應保持安靜舒適的睡眠情境（如燈光柔和、溫度適中、隔絕噪音）；固定的生活作息及就寢、起床時間，及避免午睡、或午睡不超過半小時，培養固定的運動習慣，但睡前避免做劇烈運動。

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