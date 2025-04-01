喉嚨痛飲食｜無糖綠茶加半糖紅茶3天止咳？中醫解謎教正確治咳嗽

近日網路盛傳咳嗽咳很兇，可以去台式手搖飲店買無糖綠茶加半糖紅茶，溫的喝3天就不會咳了？



此一止咳偏方奇效引發上萬網友熱烈關注，究竟是否有效聽聽中醫觀點說分明！

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綠茶解暑熱、治熱毒瘡瘍 發酵轉性紅茶溫補

台灣中醫師劉宗昇指出，在中醫古籍中，茶（多指未經發酵的綠茶類）被視為一種性寒、味苦的飲品，具有清熱除火、下氣消食、利水滲濕及醒神安魂之效。古籍應用例證如《千金方》中提到，以茶湯解暑熱或可搭配藥物治療熱毒瘡瘍，反映了綠茶清熱解毒的實用性。

紅茶因發酵而性轉溫，在古籍中無直接記載，但可根據茶的加工變化與中醫理論推衍其功效。根據中醫的性味歸經觀點，紅茶味甘、微苦，性溫，入脾、胃、心經，對人體的調理作用主要體現在溫補和促進循環方面，包含溫胃散寒、助消化、活血化瘀、提神益思及養生調補之作用。

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「無糖綠茶+半糖紅茶」治療咳嗽？ 未必有效

劉宗昇表示，在中醫的看法上，綠茶混紅茶在一定程度上有調和性味，形成「寒溫並用」的效果，或許有潛在作用，如：綠茶能清肺熱、化痰，紅茶有溫脾胃、助氣化，在適合寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽（例症：痰色轉白但咽仍有痛感）。

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然而，這種組合缺乏針對性，因此治療效果有一定的局限性，且糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療效。劉宗昇進一步說明，「無糖綠茶+半糖紅茶」並非治療咳嗽的理想組合，因其性味衝突，難以針對特定證型發揮療效。

劉宗昇強調，中醫治咳強調辨證論治，咳嗽可再細分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，患者所處環境、個人體質、症狀皆不相同，用方及用藥也會有所不同。民眾若有咳嗽問題，建議至專業且合格的醫療院所就診，才能對症治療，早日康復。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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