長壽飲食｜失智症可逆轉？銀髮族宜補充2大營養素 醫推地中海飲食

隨著老年人口比例不斷推高，台灣預估今（2025）年即邁入超高齡社會，並推估出老年人口在2039年將佔總人口30%。



伴隨高齡化人口而來的問題，便是台灣失智症盛行率連帶攀升，根據內政部2017年的人口統計估算，台灣65歲以上老人失智症的盛行率約7.94%，且盛行率隨年齡逐步攀升。

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台灣安南醫院精神醫學科醫師陳威任表示，造成失智症的原因很多，最常見的阿茲海默症就佔了約60%；不過，有些病因是「可逆性」的，意即只要將缺損獲得適當補充，就可以達到恢復的目標，像是：中樞神經感染、甲狀腺問題、糖尿病問題、電解質異常、抑鬱症影響認知、頭部腫瘤或外傷，以及維他命B12或葉酸的缺乏等。

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台灣陳威任醫師指出，積極的營養補充有助於減少可逆性失智風險，例如葉酸是合成DNA的重要營養素，和情緒狀況息息相關，若經由檢測發現葉酸缺乏者，可經醫師評估適當補充以改善認知；另外，維他命B12亦可以延緩大腦灰質萎縮與認知退步。因此，如能針對銀髮族適當補充B12與葉酸，既可促進正面情緒，還能降低失智風險。

地中海飲食有助於降低失智風險。（台灣國民健康署）

除了B12與葉酸，台灣陳威任醫師也推薦「地中海飲食」，可充分補充不飽和脂肪酸（Omega-3）、全穀、豆類、蔬果、水分，同時減少攝取肉類加工品、油炸類食品。他補充，外國神經學相關研究曾針對73-76歲銀髮族進行追蹤，發現地中海飲食程度愈低者，大腦皮質的萎縮也愈明顯，足見飲食習慣對於失智症的影響力。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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