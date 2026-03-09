南瓜怎麼切？南瓜削皮免叮免蒸免加熱　1切法唔使4分鐘用什麼刀？

南瓜怎麼切｜南瓜削皮方法｜南瓜胡蘿蔔素豐富，有助降低患癌風險，尤其肺癌、前列腺癌，抗氧化力強，護目淡斑防便秘，好處多多，就是處理南瓜切件去皮最令人頭痛！早前我們介紹過滾水浸，亦有不少網民推薦微波爐叮，但今次記者便挑戰免水免爐免加熱，便可把硬綁綁的南瓜輕鬆脫皮！

南瓜含豐富胡蘿蔔素，有助降低患癌風險，且抗氧化力強，具護目、淡斑、防便秘等功效。

切南瓜貼士｜削皮切件唔一定要加熱！

南瓜不只營養豐富，燜、煮、蒸、炸，由煲湯、主菜到甜品，無論怎樣煮都美味。不過，皮太硬，若想去皮或切件總要事先高溫加熱，將它軟化，但原來只要一把刀，毋須預先處理一樣可以輕易削皮。

免叮免蒸免加熱，只需一張刀，硬綁綁的南瓜一樣可以輕鬆脫皮！

切南瓜貼士｜一種切法 4分鐘去皮

其實我也試過用微波爐先叮3分鐘再削皮，但局部瓜肉軟腍，皮仍很硬，對於削皮似乎沒太大幫助。於是這次索性不作任何處理，直接下刀。因為網上曾看過有位大廚教：其實沒什麼秘訣，只需要一把菜刀，放膽切下去便是！於是我就放膽切下去，但真的很難，兼且刀跣來跣去，就在跌跌碰碰之間，被我發現了一種切法，竟可簡單而快速地去那南瓜硬皮！



記者實試：削南瓜皮做法 一字記之日：撬

按圖看削南瓜皮步驟：

先把南瓜切半或¼，再把它放在帖板上，用刀逐一削皮，但方法不是直切，而是有少少「撬」！南瓜皮雖然硬，但也很脆，脆的東西很難切，但只要刀微微插進，一撬便隨即剝落。剝落的南瓜皮雖不是大塊大塊的，但像批薯仔般，密密批，3、4分鐘便完成了。

南瓜皮其實可以食用，不用削皮也可，燜煮過的南瓜皮很軟腍，也很有益，具豐富食用纖維，有助腸道蠕動，但瓜皮必須洗淨。

南瓜料理｜南瓜飯食譜

這次我想煮南瓜飯，與南瓜粒同放入電飯煲內，恐自己未能徹底清潔瓜皮，又想顏色好看，才想去掉瓜皮，嫌麻煩直接連皮切粒便可。

切南瓜貼士｜泡水法

按圖看切南瓜省力方法：

步驟1｜準備一鍋水。謹記留意水的分量，避免因水太多而放入南瓜後溢瀉。

步驟2｜水滾後熄火。

步驟3｜慢慢放入整個南瓜，小心熱水溢瀉。加蓋，浸泡整個南瓜約3分鐘。

步驟4｜此時，南瓜已經可以輕易切開，但因表皮較熱可以先浸泡凍水，助南瓜降溫。用廚房紙或布把表面的水抺乾，便可以開始下刀切南瓜了。

