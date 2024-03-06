花生醬10款檢測最高卡2.5匙=1碗飯！M&S含反式脂肪 鈉相差160倍！

香濃的花生醬是我們的早餐常客，也是不少人喜愛的烹調材料，這長期被標籤的高脂「邪惡食物」近年卻獲「平反」，搖身一變成營養美食。那我們真的可以盡情去吃？我們在市面揀選了10款最常見的花生醬（Mother Earth、Meadows、佳之選、頂好、Familie、Fifty 50、 M&S、JIF、 Mayver’s）進行檢測，比較它們的卡路里及壞脂肪含量。



花生醬含豐富蛋白質、纖維及人體必需的多種氨基酸等，雖然有益但易致肥。unsplash)

花生醬營養高但易致肥？

花生醬的構成並不複雜，原材料花生本身就是上佳的健康食品，它含的營養素相當完整。不飽和脂肪酸的佔比很高，人體攝取有助降低膽固醇及患心臟病的風險。加上有豐富的蛋白質及纖維、人體必需的多種氨基酸、維生素及礦物質。所以無論吃花生或花生醬，都能獲得多種營養。不過，花生醬確擁有極高熱量，也意味著有致肥風險。

拆解市面常見10款最常見的花生醬（Mother Earth、Meadows、佳之選、頂好、Familie、Fifty 50、 M&S、JIF、 Mayver’s）的卡路里及壞脂肪含量。

請按下圖（排序由低卡至高卡，每100克計算）

+ 6

1. Mayver's順滑深烤花生醬 375克/$69

熱量：580千卡

總脂肪：49.3克（飽和脂肪：6.8克／反式脂肪：0克）

鈉：255毫克

2. JIF幼滑花生醬 454克/$33

熱量：585千卡

總脂肪：48.8克（飽和脂肪：10.1克／反式脂肪：0克）

鈉：418毫克

3. M&S 100%幼滑花生醬 340克/$45

熱量：588千卡

總脂肪：43.9克（飽和脂肪：5.6克／反式脂肪：1克）

鈉：4毫克

4. Fifty 50 低鹽幼滑花生醬 510克/$63

熱量：593.8千卡

總脂肪：50克（飽和脂肪：15克／反式脂肪：0克）

鈉：0毫克

5. Familie幼滑花生醬 510克/$22

熱量：606千卡

總脂肪：47.7克（飽和脂肪：12克／反式脂肪：0克）

鈉：389毫克

6. 頂好幼滑花生醬 340克/$29

熱量：613千卡

總脂肪：49.7克（飽和脂肪：11.6克／反式脂肪：0克）

鈉：476毫克

7. 佳之選幼滑花生醬 340克/$19.9

熱量：612千卡

總脂肪：50克（飽和脂肪：11.2克／反式脂肪：0克）

鈉：216毫克

8. Meadows幼滑花生醬 340克/$20

熱量：620千卡

總脂肪：52.8克（飽和脂肪：11.1克／反式脂肪：0克）

鈉：478毫克

9. Mother Earth天然幼滑花生醬（無添加鹽及糖） 380克/$55

熱量：630.6千卡

總脂肪：52.5克（飽和脂肪：6.8克／反式脂肪：0克

鈉：3毫克

10. M&S幼滑花生醬 340克/$39

熱量：642千卡

總脂肪：53.8克（飽和脂肪：8.3克／反式脂肪：0克）

鈉：292毫克

「最低卡」花生醬仍然高於薯片

10款花生醬中熱量最高的「M&S幼滑花生醬」每100克642千卡，而最低的「Mayver's順滑深烤花生醬」也高達580千卡，兩者差距只有60多千卡，均離不開高熱量之列。即使最低卡的一款，比起兩大高卡食物朱古力（546千卡/100克）及薯片（536千卡/100克）的熱量還要高。根據食安中心資料一碗白飯（約198克）約為257千卡計算，則約2.5湯匙（每湯匙18克花生醬）的「最低卡」花生醬已高於一碗飯的熱量了。所以想通過花生醬攝取營養，必須嚴控分量。哈佛大學流行病學及營養學教授Dr. Walter Willett就建議，一次吃兩大匙，是合適的分量。

粗幼質感對花生醬的卡路里沒有太大影響。（towfiqu barbhuiya＠unsplash）

「飽和脂肪」含量最高的3款花生醬

1. Fifty 50低鹽幼滑花生醬

飽和脂肪：15克/100克



2. Familie幼滑花生醬

飽和脂肪：12克/100克



3. 頂好幼滑花生醬

飽和脂肪：11.6克/100克



M&S 100%幼滑花生醬 唯一含反式脂肪

按食安中心每100克固體食物含超過20克總脂肪的「高脂」定義，10款花生醬全屬超高脂！最低脂的「M&S 100%幼滑花生醬」總脂肪也達43.9克/100克。雖說花生醬所含的脂肪大部分屬有益的不飽和脂肪，不過，有些產品在製作過程中的添加物也會令飽和脂肪增加。10款產品中有半數以上每100克的飽和脂肪含量高於10克。飽和脂肪會增加壞膽固醇，因而增加心臟病風險。食安中心建議每天攝入量應少於20克。最高含量的「Fifty 50 低鹽幼滑花生醬」，吃兩大匙（36克）約攝入5.4克飽和脂肪，仍屬可接受水平，而8湯匙（21.6克）則是約一天的總攝入量。另外「M&S 100%幼滑花生醬」是唯一一款含有小量（1克）不宜攝入的反式脂肪。

花生醬鈉含量高低差160倍

鈉含量方面，檢測的10款花生醬都沒超出食安中心每100克食物含超過600毫克的「高鈉食物」標準。不過值得注意的是，該10款花生醬的含鈉量差異極大，最高的是「Meadows幼滑花生醬」的478毫克，而「Fifty 50 低鹽幼滑花生醬」的含鈉量則為0！即使與第二低鈉的「Mother Earth天然幼滑花生醬」（鈉含量：3毫克/100克）相比，相差近160倍。而按100克食物鈉含量不多於120毫克的「低鈉食物」標準，則只有3款達標。

3大低鈉花生醬

1. Fifty 50 低鹽幼滑花生醬

鈉含量：：0毫克/100克



2. 媽媽農場天然幼滑花生醬（無添加鹽及糖）

鈉含量：3毫克/100克



3. M&S 100%幼滑花生醬

鈉含量：4毫克/100克



一般而言，選擇添加物以及壞脂肪含量較少的花生醬會更為健康。英國營養專家Sophie Medlin有個有趣的建議：「即使卡路里量一樣，吃粗粒花生醬會比幼滑花生醬攝取的脂肪和卡路里少。」

參考資料：食安中心／TIME／Sophie Medlin@ig