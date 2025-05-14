食物保存｜大蒜冷藏易變苦多1步延長保鮮！忌放雪櫃5食物正確保存

通常為了延長食物保存期限，會放到雪櫃保存，不過，其實冷凍並不總是維持食物品質的最佳方式。



根據西班牙媒體《先鋒報》（La Vanguardia）報導，食品科技專家暨加泰隆尼亞開放大學（UOC）健康與永續飲食碩士課程講師Amparo Gamero解釋，有些食物放進雪櫃反而會改變其口感與風味，甚至加速變質。

5種食物別放雪櫃保存（按圖👇👇👇）

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專家示警：五種常見食材，建議避免冷凍

1. 麵包

Gamero表示，將麵包冰起會因為濕度升高，影響其口感與風味。Gamero建議，可使用紙袋、布袋，或乾淨的廚房布包裹麵包，置於常溫；若想延長保存期限，可以冷藏，能較完整保留麵包的口感與香氣。

2. 朱古力

雪櫃中的低溫會破壞朱古力中脂肪的乳化狀態，導致口感失去柔滑，變得顆粒感重。除此，溫度劇烈變化也會讓朱古力表面泛白、口感變差。

最理想的保存方式為，將朱古力置於攝氏15到20度的陰涼處，避免陽光直射，並使用原包裝或密封容器，防止吸附異味。

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3. 大蒜

大蒜（整顆或剝好的蒜瓣）若放進雪櫃，幾天內就可能發芽，味道也會變苦。Gamero建議，可以將大蒜存放在大約15度的乾燥陰涼處，例如儲藏櫃，不過，也不要與薯仔放在一起，因為大蒜與洋蔥會釋放氣體，加速薯仔的發芽。

若需長期保存，可將剝好的蒜瓣用橄欖油浸泡，密封保存於玻璃罐中，或冷藏保存。

4. 香蕉

過早冷凍會使香蕉變硬、無味、果皮變黑，即使果肉仍可食用也會影響觀感。最好的保存方式是放在陰涼處自然熟成。不過，需特別注意不要與蘋果一起放置，因為蘋果熟成時會釋放乙烯氣體，會加速香蕉成熟。

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5. 咖啡

無論是咖啡豆還是咖啡粉，一旦放進雪櫃就容易吸收濕氣，導致香氣與風味流失。建議用密封容器存放於陰涼乾燥處即可。

雪櫃怎麼放才正確？熟食、飲料、生鮮食材分層擺放才不會出問題！

Gamero指出，為了避免交叉感染，生食與熟食應分開儲存，並擺放在雪櫃不同區域。熟食如剩菜、熟肉、熟蛋等，建議放在雪櫃上層，因為這裡的溫度較穩定，且不容易受到滴漏污染。至於飲料、果醬、醬料類，則可擺放在雪櫃門邊的層架。

怎樣可以阻止長輩將雪櫃塞滿？（按圖看清👇👇👇）

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而生鮮食材如肉類或魚類，因為可能含有病菌，應該放在雪櫃最下層，避免血水滴落污染其他食物。水果和蔬菜則建議放在最底層的蔬果抽屜，可避免直接受凍或交叉污染。

此外，別忘了每個月至少徹底清潔雪櫃一次，才能保持雪櫃內的衛生與食材的新鮮度。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：5種食物千萬別放冰箱！專家曝正確保存方式，一堆人都做錯了】

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