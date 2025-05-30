沖茶包釋出塑膠微粒損肺傷肝？微波爐叮食物用1類容器最傷大腦！

網傳「茶包會釋放塑膠微粒，是隱藏的健康殺手」，引起不少消費者擔心，台灣事實查核中心表示，塑膠茶包確實會釋出塑膠微粒，而塑膠微粒早已存在生活環境中，至於是否對人體造成危害，目前尚未有定論。



目前尚無臨床研究文獻 佐證茶包沖泡的塑膠微粒會影響人體健康

台灣成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所副教授徐瑋萱表示，一般茶包袋與咖啡袋材質，可分為不織布、棉質、塑膠製等多種材質，其中塑膠製包裝袋原料與寶特瓶，同為聚對苯二甲酸乙二酯（PET），另有聚丙烯PP、聚乙烯PE或聚醯胺PA等製成的產品；因塑形容易、變化性高、過濾效果佳，為目前最常見的茶葉與咖啡包裝方式。

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台大醫學院毒理研究所博士陳佳煌指出，塑膠茶包確實會釋出塑膠微粒，如為PP材質，釋出最多塑膠微粒，而PE/PET塑膠茶包，則次微米塑膠微粒釋出量最高。

至於塑膠微粒對健康有害？台北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯指出，目前已有些細胞與動物實驗顯示，塑膠顆粒可能引發神經毒性、肺部損傷、肝臟代謝異常、腎臟蓄積、損害腸道及影響微生物菌群等多方面的不良反應。

不過，目前尚無直接證據證實塑膠顆粒，對人體具明確危害，也沒有臨床研究文獻佐證茶包沖泡的塑膠微粒，會影響人體健康。

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研究：相較於肝臟或腎臟等其他器官 大腦內的微塑膠濃度高出7到30倍

陳佳煌說，目前相關文獻說明各類塑膠類食品容器，都會釋出塑膠微粒，塑膠微粒也早已存在生活環境中；然而，目前僅在細胞及動物實驗層面發現，塑膠微粒會影響腎臟健康，至於是否對人體造成危害，目前尚未有定論。

不過，一項刊登在《大腦醫學》期刊上的研究顯示，使用塑膠容器微波加熱食物，會使人暴露於大量微塑膠，毒素不只會沈積在器官，微塑膠、奈米塑膠也可以沉澱於腦部組織。研究人員還發現，相較於肝臟或腎臟等其他器官，大腦內的微塑膠濃度高出7到30倍。

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塑膠微粒可衝破很難突破的「血腦屏障」 導致腦部出現微塑膠

台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海表示，塑膠微粒可分為微米塑膠、奈米塑膠，前者直徑較大（<5 mm）；奈米塑膠則是更小的奈米，小於微米。除了造成環境污染，也可能成為重要的醫學問題。

顏宗海指出，美國科學家檢驗了捐贈者屍體（大體）後，結果發現，不只身體器官內有微塑膠和奈米塑膠沈積，塑膠微粒竟可衝破醫界認為很難突破的「血腦屏障」，導致腦部也沈積微塑膠、奈米塑膠，且含量還不少。

不過目前研究只能證明腦部出現微塑膠，但微塑膠和阿茲海默症有無關係？仍未有定論，只能說醫界對於微塑膠對人體影響了解得還不夠多，仍有待繼續研究觀察。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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