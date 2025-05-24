偏頭痛｜醫生實測麥記可樂薯條急救偏頭痛！4食物易誘發應避免

吃速食經常被認為不健康，不過，美國神經科醫師在TikTok表示，經她實測，麥當勞的可樂與薯條能有效緩解偏頭痛。



台灣醫師認為，可樂含咖啡因，若出門在外沒有藥物，的確可以喝可樂暫時止痛，而如果是因為肚子餓誘發的偏頭痛，吃薯條也能緩解。不過，正確的做法應該是避開引發偏頭痛的行為。

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咖啡因可收縮腦內血管、阻斷腺苷作用 達到止痛效果

美國神經科醫師潔西卡洛威（Dr. Jessica Lowe）在TikTok影片指出，吃一份麥當勞的大杯可樂與大薯可以有效緩解偏頭痛。她解釋，麥當勞的大杯可樂大約含有80毫克的咖啡因，咖啡因被認為可以透過收縮腦內血管、降低發炎與壓力來緩解劇烈頭痛，也能阻斷神經傳導物質「腺苷」的作用，腺苷在偏頭痛發作期間濃度會升高，並引起疼痛。

薯條含碳水化合物和鈉 可緩解飢餓、電解質失衡偏頭痛

另外，麥當勞的薯條含有碳水化合物和鹽分，鈉不足的電解質失衡或是飢餓、血糖低誘發的偏頭痛，可以透過攝取薯條緩解症狀，甚至減少發作頻率。她最後也提醒，麥當勞療法並非最健康的選擇。

偏頭痛急性發作可用咖啡因止痛 可樂、茶、咖啡都可以

台灣頭痛學會前秘書長、台北榮民總醫院神經醫學中心一般神經科主任王嚴鋒表示，這個說法有一部分是對的，偏頭痛急性發作時，攝取咖啡因有止痛效果，坊間成藥例如必理痛加強錠、EVE、風熱友等等，都有咖啡因成分，加強止痛效果。不只可樂含有咖啡因，茶、咖啡等也都有。

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很少發作者又一時拿不到止痛藥 可喝咖啡因飲料止痛

王嚴鋒強調，偏頭痛是一種敏感疾病，肚子餓、吃太飽、天氣太冷、太熱、睡多、睡少等，都可能誘發。若是因為肚子餓誘發偏頭痛，吃薯條會有幫忙，但臨床上並不建議這樣做。除非是偏頭痛很少發作者，因偏頭痛急性發作又一時拿不到止痛藥，才考慮用咖啡、茶、可樂來應急，但效果通常不會太強，尤其大發作時，單用咖啡因的效果不會太理想。

如何預防偏頭痛？

要預防偏頭痛，王嚴鋒建議，平常要做紀錄，由於偏頭痛是因外在、內在因素而發作，有些特殊情況可能會誘發，例如吃芝士、朱古力、紅蔥頭、味精就會發作者，就應該要避免這些食物。如果是因熬夜、天氣太熱、吃飯不規則才發作者，就要避免這些行為以免誘發偏頭痛。

另外比較有趣的是，要減少咖啡因攝取。他解釋，咖啡因就像雙面刃，偶爾喝可以止痛，喝太多反而成癮，也會有反效果，有些人戒咖啡因之後，偏頭痛反而較少發作。此外，有氧、瑜伽運動已有科學根據證實可改善偏頭痛。正常作息、不熬夜也能避免發作，有些人一到周末就偏頭痛，最常見原因就是周五熬夜，因作息改變造成。

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偏頭痛不只痛一邊 也可能雙側痛

王嚴鋒表示，偏頭痛不見得只是單側，也有可能雙側痛，臨床上偏頭痛定義是以「54321」做判斷：

- 頭痛至少發作超過5次

- 每次持續4小時～3天

- 符合其中2項：搏動性、單側、中重度疼痛、惡化

- 符合其中1項：噁心、嘔吐、怕光、怕吵



偏頭痛治療分2類 頻繁發作者可用預防藥物

王嚴鋒指出，偏頭痛治療上分兩類，發作不多、一個月發作2、3天者，可以使用非藥物和止痛藥。如果頭痛一個月發作5、6天或天天痛，則需要預防用藥，天天吃以減少發作並降低止痛藥依賴。

而過去藥物治療都是非特異性，可以治頭痛也能治經痛等，但目前已有新型藥物，例如注射型藥物、小分子藥物，讓偏頭痛進入標靶治療時代，直接針對CGRP（抑鈣素基因相關肽，為一種神經傳導物質）作用，效果不錯且副作用少，缺點就是價格昂貴。

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