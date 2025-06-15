西芹功效｜西芹汁減脂排毒治失眠　營養師提醒10類人要慎飲！

被認為有神奇療效的「西芹（西洋芹）汁」，近來從歐美一路紅到亞洲，不少擁護者認為「西芹汁」能協助減脂、清腸排毒，還能紓緩情緒、幫助睡眠。



然而，台灣營養師高敏敏提醒，並非所有人都適合飲用西芹汁，尤其是腎功能不佳、腎結石體質者、服用抗凝血藥者、體質偏寒或手腳冰冷的人、過敏體質者、經期易痛女性、孕婦以及胃潰瘍或腸胃敏感者，飲用前務必要三思，並諮詢醫師或營養師。

西芹功效、西芹如何避免氧化？（按圖▼▼▼）

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台灣高敏敏在Facebook粉專指出，西芹汁富含維生素K、鉀、類黃酮與抗氧化物，但並非人人都適合天天飲用。每100克西芹含有約240毫克的鉀離子，對腎功能不佳、鉀代謝不良的人來說，過量攝取可能影響心律，若家中有腎病史，也建議先諮詢專業人員。此外，西芹中的草酸會與體內鈣質結合，增加結石風險，腎結石體質或病史者更應避免飲用。

高敏敏也特別提醒，服用抗凝血藥物的人需小心，因西芹的維生素K含量高，可能干擾藥效並提高出血風險。由於西洋芹性寒，有利尿、降火功效，體質偏寒或易手腳冰冷者，飲用過量可能使身體更虛寒，造成疲憊感。

按圖了解西芹及唐芹分別︰

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另外，西芹與芹菜、芫荽屬同科，易引發過敏體質者的不適，如氣喘、皮疹、喉嚨癢等症狀。高敏敏提醒，西芹富含粗纖維，能促進腸胃蠕動、增加飽足感，但對胃潰瘍或腸胃敏感者而言，纖維粗且性寒，可能刺激胃壁，導致胃脹、胃痛、腹瀉等症狀。

女性經期若本就易痛，喝太多西芹汁恐加劇經痛、增加血塊。而西芹種子可能刺激子宮收縮，因此不建議孕婦長期、大量飲用。

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