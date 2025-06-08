高血壓｜4食物有效降低血壓兼保養血管！專家揭露1營養素屬關鍵

英國最新研究顯示，茶、朱古力、蘋果和提子這4種食物，不只美味可口，還能為心血管健康帶來顯著益處！



薩里大學教授Christian Heiss領導的研究團隊發現，這些食物中富含的「黃烷-3-醇」化合物，能有效降低血壓，並改善血管內皮功能，特別對高血壓或血壓偏高者效果更為明顯。

相關文章：高血壓｜原發性高血壓無原因？多屬無症狀小心腎臟心臟4個併發症👇👇👇

+ 7

隱藏在食物中的健康守護者「黃烷-3-醇」

「黃烷-3-醇」是種多酚類化合物，廣泛存在於可可、茶葉、蘋果及提子等食材中。雖然過去已有小型研究暗示其潛在健康價值，但直到現在才有大規模的綜合性證據支持。薩里大學研究團隊分析自1946年至2024年間發表的145篇隨機對照試驗，全面評估了這類化合物對血壓及血管健康的影響。

而研究結果顯示，每日攝取富含黃烷-3-醇的食物能顯著降低血壓數值，尤其對血壓偏高者效果更為明顯，其降壓效果甚至可比擬部分降壓藥物。更重要的是，這種化合物還能獨立提升血管內皮功能，促進整體血管健康。

5種營養素降高血壓（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：高血壓｜降血壓營養師推5營養加1物降膽固醇 缺維他命D易心臟病!

天然食材對心血管有健康益處 但不能取代藥方

論文第一作者Christian Heiss表示：「雖然黃烷-3-醇尚未被納入心血管預防標準，但數據能證實它們，具有改善血壓與血管功能的潛力。」建議民眾可適量將茶、蘋果、黑朱古力或可可粉等常見食材，納入日常飲食中，藉此獲得健康益處。

研究團隊也特別提醒，這些含有黃烷-3-醇的天然食材，雖然對心血管健康有潛在益處，但不能取代醫師處方的藥物或專業醫療建議，對高血壓患者而言，這些食物應視為健康生活的一部分，必須搭配專業醫療監控與整體飲食管理，才能達到最佳效果。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

+ 11

相關文章：高血壓｜血壓降可減藥？補鈣多飲水8種方法降血壓紅棗番茄護血管

延伸閲讀：

降血壓穴道：高血壓頭痛、頭暈？6穴道＋按摩快速降血壓指南

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

