食道癌9成患者是男性！醫揭3惡習1項增2.8倍風險 預防6招別趁熱食

食道癌不是男人專屬疾病！根據台灣國健署最新統計，2022年食道癌新診斷個案近3千人，其中逾9成是男性，且多數都有吸煙（75.6%）、飲酒（50.8%）或嚼檳榔（46.8%）等習慣。但別以為女性就能倖免，昔日「玉女掌門人」、60歲藝人方文琳去年就被診斷出罹患食道癌，推測可能與她為緩解更年期不適，養成睡前喝一小杯58高粱的習慣有關，加上方文琳平日超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，可能就是傷害食道的主因。



醫師提醒，超過65°C的熱食可能反覆灼傷食道，長期下來提高癌變風險，尤其初期症狀不明顯，一旦有吞嚥困難、胸悶或體重異常減輕等情況，務必盡早就醫，把握治療黃金期。

10大養癌習慣（按圖看清👇👇👇）

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煙、酒、檳榔增加罹癌風險

據台灣國健署2022年最新癌症登記資料顯示，食道癌新發生個案共有2,831 人，其中男性就高達2,600人，佔了9成以上，是男性十大癌症發生人數第6名。而衛福部2023年台灣人十大死因統計，有2,064人死於食道癌，男性則佔9成以上，死亡人數高達1,915人，是男性十大癌症死因排名第5位。

食道癌新診斷個案中：

● 75.6%吸煙，罹患率是沒抽煙習慣者的2.29倍；

● 50.8%偶爾喝酒或習慣性喝酒，罹患率是沒飲酒習慣者的3.80倍；

● 46.8%嚼檳榔，罹患率是沒嚼檳榔習慣者的2.62倍。



但這非代表僅男性有食道癌罹患風險。被譽為「玉女掌門人」的60歲藝人方文琳，以注重健康、愛運動著稱，但2024年9月自曝健檢時發現癌指數出現紅字，進一步檢查證實罹患食道癌零期。當時女兒哭著拍打她，「這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」

她才想起自己為緩解更年期的煩躁身心狀況，養成睡前喝一小杯58高粱的習慣，加上平日超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，可能就是傷害食道的主因。

8大易致癌食物（按圖👇👇👇）

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方文琳坦言，因家族有腸胃癌病史，因此注意力只放在腸胃鏡上，去年6月底做完健檢，當天帶回家的簡單報告就丟在一旁不予理會。但女兒看了細項紅字疑似「食道癌」，才提醒她進一步追蹤，且回溯時隔3年的前次健檢報告比對，赫然發現當時其實就呈現紅字警告。

食道癌指數正常值為「0～3」，吸煙者也才「4～5」，但方文琳先前健檢報告顯示癌指數已逾「7」。去年追蹤驗血報告出爐，醫生告知癌指數高「9.8」，後續切片證實為「癌前病變」，若擴散就必須做食道切除。幸而癌細胞尚未擴散，由醫師以內視鏡手術剝離腫瘤，手術耗時近5小時才完成。

方文琳坦言，等待切片報告時的煎熬很痛苦，而術後幾天喝水、流質食物都吞嚥困難也很痛。雖然醫師說，若忍不住可以吃止痛藥，但她不願意，「因為必須記取教訓，我無法忘記女兒滿是淚水無助的雙眼，看得我心都要碎了…」

常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

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健康生活從飲食下手，遠離危險因子

食道是食物進入消化系統的第一個通到胃腸的必經之道，也因此更容易暴露於危險因子及病菌當中。美國臨床腫瘤醫學會指出，食道癌之危險因子有不健康飲食、煙酒檳、胃酸倒流等有關。

由於食道癌尚無具有實證的有效篩檢工具，因此，國民健康署提醒民眾6點遠離危險因子的小秘訣，落實健康生活型態：

1. 遠離煙、酒、檳榔。

2. 平日飲食減少過燙（超過65°）食物。

3. 少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。

4. 多食用原型食物，盡量減少加工食品。

5. 保持口腔清潔習慣。

6. 維持規律運動。



值得注意的是，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，食物超過65°C可能會對食道、咽喉和口腔造成灼傷，其中包括亞洲人最喜歡說的「趁熱吃」，不良的飲食習慣長期下來也可能增加食道癌的風險。

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「食」不下嚥要注意，及時就醫勿輕忽

食道癌症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形。

由於食道癌初期大多無明顯症狀，因此，台灣國健署署長吳昭軍呼籲，民眾平時應提高警覺，留意自身健康狀況，切勿僅上網搜尋相關資訊後，就自行判定身體無異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及早就醫檢查，把握黃金治療期！

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