西芹營養｜穩血壓、美白及預防大腸癌！容易殘留農藥應如何處理？

西芹是打精力湯常見的食材，也有很多人喜歡做成蔬果棒生吃。



台灣營養師陳琇雯表示，西芹含高鉀、高纖、維他命C、B雜、β胡蘿蔔素以及酪胺酸酶，有助控血壓、美白和預防大腸癌，生吃效果更好，搭配好油吃更能吸收營養，不過有心腎疾病者則要少吃。

西芹功效、西芹如何避免氧化？（按圖▼▼▼）

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西芹功效可穩定血壓 預防大腸癌

陳琇雯表示，西芹是深色蔬菜系，維他命C、B雜、β胡蘿蔔素含量高，生食的吸收比熟食好。而西芹的特殊風味，更是精力湯常用食材，具有熱量低、美白、抗氧化功效。尤其含有酪胺酸酶可幫助曬不黑，但仍要防曬以免曬出斑來。

她提醒，西芹的梗多，榨出來的汁多，但鉀離子高，心腎有問題者要少吃，不過也因為高鉀，具有穩定血壓的效果。此外，西芹的粗纖維質是清除宿便的好幫手，就像百潔布刮過一樣，可抑制腸癌發生。

按圖了解西芹及唐芹分別︰

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西芹如何避免氧化？拌點檸檬汁、裝進不透光容器

陳琇雯建議，西芹買回家自己切最好，切完之後拌點檸檬汁可減緩氧化速度，或是裝進不透光的容器避免氧化。而西芹可以做成蔬菜棒，沾好油吃更能吸收營養成分，記得切好要快點吃以免氧化、營養素流失。

按圖有炒芹菜的更好方法，更能保留營養︰

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西芹搭什麼吃最好？加蘋果絕配

西芹加蘋果一起攪打，風味最穩定，尤其西芹有粗纖維、蘋果有水溶性纖維，都有利排便。陳琇雯提醒要選用不含果蠟的蘋果，連皮一起打，如果買到有果蠟的蘋果就要削皮。

西芹的粗絲怎麼處理？用折的或削皮刀刮除

經常分享蔬菜小知識的創作者、台灣菜販廖炯程表示，西芹在快炒前一定要先處理，不然會有很多粗纖維卡在牙縫。可以從底部把蒂頭切除後，讓葉柄散開，再往前端折一小段起來往回拉，比較粗的纖維就會被拉起來。偷懶一點的可以拿削皮刀直接在表面輕輕地刮除。

西芹不想生吃怎麼料理？煮羅宋湯、快炒這樣切

陳琇雯表示，西芹可以煮成羅宋湯，或是燙熟後沾好油，煮湯或快炒要逆著生長方向切斷纖維，才不會礙口。

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西芹挑選和清洗方法

廖炯程建議，西芹要挑葉柄硬挺新鮮青綠色，變黃就是不新鮮，也可以用切口看氧化程度，觀察水分足不足。陳琇雯表示，買回來的西芹可以用百潔布刷洗後，再進行處理。

西芹容易農藥殘留的原因

陳琇雯指出，西芹經常被驗出農藥殘留，是因為西芹的風味很受蟲子喜愛，而且吃的地方是葉柄，細胞壁比較薄，容易受蟲害。而西芹大多進口，農藥要多一點才方便運送，以台灣為例，如果本土種植，因為用土壤蟲害也較高，再加上台灣對農藥檢驗的靈敏度高，可能也是造成西芹農藥高風險的原因。不過，西芹的農藥在清洗時，就可去除大概八成左右，不用太過擔心，更不必因此不吃西芹。

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