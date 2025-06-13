天然食用色素竟是蟲？日女吃甜撻後舌麻面腫呼吸困難！7食物高危

食茄汁竟可能搞出人命？帶紅色的食物潛藏意想不到的食安風險！早前有日本電視節目報道，一名女子在進食粉紅色甜點後出現嚴重過敏反應，險些送命，致敏源竟來自一種昆蟲。原來不少日常熱門食物如茄汁等，都和這種蟲有關，大家天天吃蟲也沒在意當中危機！



食用色素｜吃兩口甜撻即呼吸困難

日本電視節目《世界上讓人吃驚的新聞》（世界仰天ニュース）報道，一名女子進食朋友送的海外旅行手信後，即出現危急情況。手信是粉紅色的甜撻，當她進食第二口時，突然感到舌頭發麻刺痛，繼而手部出現紅斑，面也紅腫起來，情況更快速惡化，呼吸開始困難。她痛苦爬出房間，向父母求助。幸好能立即送院撿回一命。

日本女生吃粉紅色甜點出現強烈過敏反應。（世界仰天ニュース截圖）

食用色素｜致敏源竟關蟲事

奇怪的是，經檢查發現，她竟沒有食物敏感。最後東京敏感呼吸系統疾患研究所所長渡邊直人通過點刺試驗，才確認引發敏感的原因是一種名為「胭脂蟲紅」的天然食物色素。我們直覺會覺得「天然」就似乎是健康的代名詞，但原來，這天然食物色素含動物蛋白，因為原料竟然是蟲。人類使用胭脂蟲紅作為紅色染料，已經有很悠久的歷史，它源於南美的印加帝國，後傳入歐洲，一直到今天仍被廣泛使用。

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胭脂蟲乾燥後磨碎。（世界仰天ニュース截圖）

可抽出紅色素。（世界仰天ニュース截圖）

食用色素｜我們天天在吃蟲？

胭脂蟲（Cochineal）是種棲息於南美的昆蟲，經乾燥磨碎，再泡入水或乙醇中，便能抽出紅色素。早期用於染布、繪畫等，而現今多用作食品的添加色素。渡邊直人提醒，胭脂蟲紅被廣泛用於我們的日常食物中，人們甚至沒有留意到它的存在。「由於它含有動物蛋白，所以存在誘發過敏的風險。」除了事件中的粉紅甜撻，讓我們「吃蟲」也不自知的食品原來都近在身邊。

按圖查看可能含胭脂蟲紅的食物：

+ 2

茄汁

士多啤梨果醬

火腿／煙肉／香腸

日本仿蟹柳

紅色及粉紅色馬卡龍等甜點

刨冰紅糖漿

日本魚蛋



天然食用色素｜化妝品改變體質致敏？

值得留意的是，事件中的女子30歲，一直沒有敏感病史，為何會突然出現嚴重反應呢。渡邊醫生經仔細了解後推斷，病源可追溯至之前一次輕微的化妝品過敏，她在使用了新購的韓國眼影後，眼周發痕紅腫，停用後便自行痊癒。原來胭脂蟲紅也是化妝品的常用色素，「當時化妝品中的動物蛋白入侵身體，令體質出現變化，開始對胭脂蟲紅產生過敏。」可見對胭脂蟲紅過敏反應可以經非食品誘發。

唇膏、胭脂、眼影等都可能含胭脂蟲紅。（世界仰天ニュース截圖）

天然食用色素｜胭脂蟲紅，食安中心怎樣說？

根據食安中心的資料，胭脂蟲紅是經國際食物安全機構認定的可用食用色素，亦即是說，適量攝入不會對健康帶來風險。不過聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會認為胭脂蟲紅對某些人有過敏風險，如出現蕁麻疹、鼻炎和腹瀉等。擔心風險的話，進食帶紅色加工食品時可多留意食物標籤。

參考資料：世界仰天ニュース／食安中心