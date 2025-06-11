脂肪肝周奕瑋｜8健康飲食習慣竟是脂肪肝元兇？1飲品比酒精更傷肝

脂肪肝元兇｜41歲的藝人周奕瑋（Jarvis）早前自揭驗出「嚴重脂肪肝」，肝臟脂肪指數高達395 dB/m（正常應小於238 dB/m），他本人也大為震驚。事實上，不少患者都可能對自己有脂肪肝感到不明所以，專家指出，最危險的並非酒精，有些自以為健康的飲食習慣，很可能才是元兇！



周奕瑋（Jarvis）早前自揭驗出「嚴重脂肪肝」，對此他感到非常驚訝。(網上圖片)

酒精原來不是對肝臟最危險的東西。（Stanislav Ivanitskiy@Unsplash）

逆轉脂肪肝｜懂保養可令肝臟復健

脂肪肝曾經被認為是任何人都可能患上的小病，但卻被發現如果對脂肪肝掉以輕心，最終會導致動脈硬化、糖尿病，甚至肝硬化，增肝癌風險。其實只要給予重點護理，肝臟是可以恢復的器官。擁有46年經驗的日本肝病專家栗原毅在他的新作《肝臟的偉大復興》中分享了實用的護肝知識。他特別提醒，對肝臟最危險的不是酒精，反而某些出於健康動機的飲食習慣，會帶來脂肪肝風險。

誘發脂肪肝的8大「健康飲食」

1. 每天喝乳酸菌飲料

乳酸桿菌對腸道有許多健康益處，相關飲料成了腸道健康之選。只是市面上大多乳酸菌飲料含大量糖分，若考慮到肝臟健康，「每天早上一瓶」實屬高危。

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2. 早餐香蕉加乳酪

乳酪以健康著稱，但不少產品都含高果糖的玉米糖漿。香蕉雖然同樣健康形象突出，但兩者加在一起，果糖即爆錶，對肝臟造成很大負擔。

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乳酪配香蕉屬傷肝早餐。（Trinh Le Nguyen Ai on Unsplash）

3. 上班前喝杯咖啡

雖說咖啡有其益處，但問題在於添加的糖。尤其是罐裝咖啡，不僅含有大量碳水化合物，咖啡因會進一步促進碳水化合物在肝臟中轉化為脂肪。

4. 天熱多喝運動飲料

不少人將運動飲料作為出汗時補充水分或預防中暑的飲料，然而商業運動飲料含驚人的糖分。經常喝可能會直接患上脂肪肝或糖尿病。

蔬菜汁配三文治，可能成為傷肝午餐。（Polina Tankilevitch@pexels）

5. 午餐蔬菜汁配三文治

不少女生都愛以蔬菜汁解決蔬菜攝取不足的問題，配上三文治，就視為一頓健康午餐。但這讓菜汁的添加糖跟麵包中的糖加叠，成為對肝臟不利的午餐。早餐蔬果汁｜蔬果汁好健康？13款鈉含量相差47倍！飲1罐佔日限22%

6. 疲倦時來罐能量飲料

雖然這能在疲倦時為你帶來動力，但當中的糖還有咖啡因互相配合，加速碳水化合物轉化為脂肪，並給肝臟帶來壓力。

糖與咖啡因互相配合，加速碳水化合物轉化為脂肪，（Emmanuel Edward@Unsplash）

7. 為了健康以果汁代酒

喝酒對肝臟不好，改喝果汁好了？結果肝功能反而比以前更差了。飲用高果糖的果汁過量，有時對肝臟的損害比酒精更大。

8. 睡前喝熱蜂蜜牛奶

睡前喝點熱牛奶被認為有助睡眠，但加上「健康」的蜂蜜卻成了傷肝的壞習慣。因為晚上攝取的糖分轉化的脂肪更易於儲存於肝臟中。

蜂蜜健康，但不宜睡前攝取。（Sandi Benedicta@Unsplash）

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脂肪肝最大誘因不是酒精

栗原醫生想指出的是，當人們想到對肝臟有害的東西時，大多數人會認為是酒精。但適量飲酒對肝臟的威脅不會太大，反而含糖飲料對肝臟的威脅比酒精更大。高碳水化合物的飲料是導致肝功能惡化、促進脂肪肝和肥胖的重要原因。

三酸甘油酯在肝臟累積，加速脂肪肝惡化進程。（Matilda Wormwood@pexels）

他解釋脂肪肝最大的誘因是碳水化合物攝取過多。含糖飲料中通常含有高果糖玉米糖漿，是透過人工從玉米等提取甜味成分而製成，會讓你突然攝取大量果糖，導致體內糖分過高，就會轉化成三酸甘油酯，在肝臟中蓄積，加速脂肪肝和肥胖的惡化進程。所以，要減低患脂肪肝風險，就應從日常生活中減少含糖飲料開始。

參考資料：東洋經濟