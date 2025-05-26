降血壓飲食｜高鉀食物≠降血壓神物？進食2關鍵 處理錯1步效果全失

降血壓飲食｜高血壓會引致心血管疾病和腎病等嚴重的健康風險，是都市人關注的一個健康議題，坊間亦流傳不少抗高血壓的食物名單，多攝取鉀是重要的一環。不過有營養師指出，有些被視為降血壓神物的高鉀瓜菜，會因一個處理步驟令降血壓作用全失。



高血壓成因｜血壓高兩大元兇

據美國心臟協會的高血壓指標，高於130mmHg（上壓）/80 mmHg（下壓）此標準，即屬高血壓。遺傳和環境因素的相互作用，是出現高血壓的原因，而且不良生活和飲食習慣的影響比重更大，醫學界早就認定適當的飲食是管控血壓的有效方法。

過量攝取鈉，容易引致高血壓。（Mufid Majnun@Unsplash）

降血壓飲食｜鉀護血管降血壓

降血壓飲食的其中一個重要的準則是低鈉高鉀。當人體攝取過多鈉，鈉離子會引導水份進入細胞和體液，血液量會增加，血管會承受更大的壓力，進而引發高血壓。而鉀則有助身體排出多餘的鈉，亦有助能令血管壁放鬆，故有助降低高血壓風險。按世衞關於鈉和鉀攝入量的指引，建議成人每日從攝入的鈉不多於2000毫克（5克鹽），而鉀則最少要攝入3510毫克，以降低血壓。在日常飲食中，有哪些鉀含量豐富的食物助我們保持血管健康呢？

高血壓飲食｜美國研究新加5食物降血壓 菠菜湯7日見效 日吃1雞蛋

10大常見高鉀食材（每100克鉀含量）

1.昆布：3200毫克

2.乾香茹：2100毫克

3.牛油果：720毫克👉👉牛油果防黑｜免搽油檸檬汁簡單2招為果肉凍齡！

4.花生：705毫克

5.納豆：660毫克

6.小松菜：500毫克👉👉小松菜超簡單5步保鮮法可生吃 9大健康好處助長壽防癌

7.菠菜：490毫克

8.南瓜：450毫克

9.香蕉：360毫克👉👉長壽飲食｜82歲烹飪專家秘方：香蕉加1物防便秘抗疲勞！

10.番茄：210毫克

用水烹煮食物，會造成鉀離子大量流失。（Louis Hanse@Unsplash）

高鉀食物無助降血壓？

多吃這些鉀含量高的食物就能達到降血壓效果嗎？這是誤解！原來一個重要原因，會令效果化為烏有！日本註冊營養師小林真紀子於媒體撰文指，鉀有水溶性，在烹煮或加熱食物時，鉀離子會流失。所以只著限於食物鉀含量，可能結果反而一無所獲。

降血壓高鉀飲食兩大關鍵

即使鉀含量並非最高，但可生吃的食物反而可讓你吸收更多鉀。（Dayane Nascimento@pexels）

20種高鉀水果排名｜香蕉第2奇異果金或綠更好？疲倦遲鈍可能缺鉀

關鍵1：能生吃吸收率更高

鉀是高度溶於水的物質，不少綠葉蔬菜雖然都有高鉀含量的特性，但因為多經過浸泡烹煮才進食，當蔬菜在水中加熱時，鉀離子會在水中溶解流失。以小松菜為例，未經烹煮時鉀含量是500毫克，煮熟後會大幅下降至140毫克。

所以別只迷信「含鉀量高」，能否生吃是其中一個關鍵，如香蕉和番茄，雖然鉀的含量只屬中等，不過由於可不烹煮浸泡，反而能更有效攝取鉀。

南瓜因一原因降血壓神物地位不變。（현국 신@Pixabay）

關鍵2：瓜果更勝葉菜

食物烹煮後鉀大幅流失，這並不代表鉀不耐高熱。實際上，高溫烹煮並不會大幅減少食物中鉀離子的含量，問題只是在水中加熱。在烹煮過程中，葉菜類及菇蕈類鉀流失率會較高，而瓜果根莖類就流失較少。像不少人視為降血壓神物的南瓜，煮熟後鉀的含量並沒發生大變化。所以必須加熱的食物，又以瓜果及根莖類為較佳的選擇。

南瓜功效｜護眼助防癌6好處南瓜籽防腦退化！4品種煲湯燜煮要點揀

參考資料：アムスグループ／台灣膳食營養學雜誌／medibalance