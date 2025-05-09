蜂蜜冷知識｜80%蜂蜜是假？專家1招辨真偽選錯損心血管+健康3食法

蜂蜜是公認對健康有莫大益處的天然甜味劑，可作為糖的健康替代品。然而，有業內權威人士卻指，全球市場上的蜂蜜，假貨當道！你以為選擇純蜂蜜就是信心的保證？專家指，吃它才最好。



蜂蜜營養｜市面80%屬偽蜂蜜

蜂蜜本身營養價值很高，能增強呼吸系統、胃腸道、心血管和神經系統功能。不過你買回來的蜂蜜，卻很大機會是假的！安全認證機構SICPA的業務發展經理兼蜂蜜專家Fabian Torres在接受媒體採訪時直指，全球市場蜂蜜造假嚴重，有些地區更高達80%屬於被稀釋及被篡改了成分的偽蜂蜜。因為成本和需求問題，蜂蜜造假問題由來已久且日益精密，即使專業檢測，亦難度日增。看似蜂蜜的東西其實可能只是糖漿，又或是摻雜了大量添加物的偽蜂蜜。

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淺色、能快速溶於水的，必然是「假蜂蜜」。（Ionela Mat@Unsplash）

蜂蜜營養｜偽蜂蜜失功效 增心血管疾病風險

德州大學聖安東尼奧分校教授、美國養蜂聯合會專家Ferhat Ozturk博士表示，研究發現當地養蜂人生產的蜂蜜的生物活性（包括抗菌和抗氧化特性）比超市出售的蜂蜜高出約四倍。因為「真正的蜂蜜中的抗氧化劑和多酚被稀釋了，不再具有健康益處。」即使產品仍有蜂蜜成分，高糖添加物也令它變成「高熱量炸彈」，如同糖漿，帶來心血管疾病風險。

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養蜂人直接採集的蜂蜜，營養價值最有保證。（FRANK MERIÑO@pexels）

蜂蜜營養｜選「純蜂蜜」最安心？

市面上一般的蜂蜜都添加了香料、甜味和水。大家都認為，選擇純蜂蜜（Pure Honey）就是信心的保證，不過專家指，吃生蜂蜜（raw honey）才是首選。究竟兩者有什麼不同呢？

生蜂蜜（Raw Honey）是什麼？

生蜂蜜又稱裸蜜，是指由蜜蜂自行封蓋，採蜜與罐裝過程中均未經加熱處理的蜂蜜。工蜂採蜜後，蜂巢中蜜蜂的唾腺會反覆為蜜添加酵素，並以翅膀搧去多餘水分，最後吐蠟封存，過程需15-30天，甚至更長，此時蜂蜜的水分會降至20%以下。

只有生蜂蜜能完整保留各種營養素及濃郁的花香味。雖然它對成年人的健康有益，但由於未經消毒，不建議3歲以下的兒童食用。

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生蜂蜜全由蜜蜂製作，最具營養價值。（Mahdi Zafar@Unsplash）

純蜂蜜（Pure Honey）是什麼？

純蜂蜜是指沒加任何添加劑的蜂蜜，不過都屬「熟蜂蜜」，即經加熱濃縮處理，目的是為了讓水分能快速降至20%以下。因為根據國際標準，蜂蜜水分須低於20%才可確保置於常溫一年內不會變質。做法是將蜂巢中仍未完成脫水的蜜取出，以3-5天加熱脫水。

雖然純蜂蜜並未被加入有損健康的添加物，但因未有經過蜜蜂唾腺「加持」，對人體有益酵素也相對較少，而加熱的高溫，亦會破壞蜂蜜中活性酵素及風味。

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市面上的蜂蜜一般都經加熱處理。（Malgorzata Bujalska@Unsplash）

蜂蜜營養｜吃法不對 真蜂蜜也無益？

Ozturk提醒，要追求蜂蜜的健康益處，最好還是向本地養蜂人購買。不過即使用上純正的蜂蜜，用法不當一樣對健康無益。

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蜂蜜健康吃法

1.每天不多於1湯匙

由於蜂蜜是濃縮糖食品，每100克就含300大卡的熱量，所以攝取過量還是會致肥和提升血糖。按世衛的熱量攝取標準，一天只應吃一湯匙（約20克）。

2. 蜂蜜配熱飲要先降溫

直接於剛泡好的茶加蜜糖，會失掉健康功效。（Valeria Boltneva @pexels）

在熱飲中用蜂蜜代替糖被認為是健康的做法，不過蜂蜜在加熱到50°C時會失去營養價值。新鮮沖泡的茶的溫度通常在60至65°C之間。所以該先讓茶冷卻才加入蜂蜜。

3. 小心蜂蜜烘焙食品

Ozturk指，以蜂蜜為配料的烘焙食品和加工食品存在嚴重問題，並警告更難知道此類蜂蜜的純度和來源，所以也應忽略其蜜糖的價值。

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參考資料：東洋經濟