最多農藥蔬果2025 | 9年冠士多啤梨只第2　兩種新上榜！去農藥3招

2025年最多殘留農藥的「最骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）出爐，菠菜位居第一，連續9年榜首的士多啤梨今年只排第二，當中兩樣蔬果新上榜！「乾淨蔬菜蔬果名單」（Clean Fifteen）同時出爐，最乾淨的蔬果又是什麽？



美國公益組織「環境工作組」（EWG）自2004年開始，每年也會發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce），讓消費者了解有關農產品的殘留農藥問題，列出殘留農藥最多的「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen），以及殘留農藥最少的「乾淨蔬菜蔬果名單」（Clean Fifteen）。

環境工作組織副總監天姆欽（Alexis Temkin）表示，公布農藥殘留排行榜的用意是幫助消費者在多吃蔬果的同時，盡量減少攝入殘留農藥。

在多吃蔬果的同時，應盡量減少攝入殘留農藥。（unsplash）

經檢測，逾90%的蔬果樣本中檢出具有潛在危害的農藥殘留。「骯髒蔬果黑名單」榜單上的蔬果均檢出超過50種不同的農藥殘留。此次還特別評估了農藥的毒性水平，包括對農產品的農藥檢出頻率、檢出農藥種類數量以及總殘留濃度進行監測分析，以作出排行。

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最多農藥蔬果影響｜精子下降 增致癌心臟病風險

研究表明，長期接觸農藥對人體健康造成損害，包括精子濃度下降、認知功能衰退、心臟病、淋巴癌等。

美國兒科學會指出，孕婦在懷孕時接觸農藥，可能增加出生缺陷、早產及流產的風險。兒童接觸農藥會引致注意力障礙、學習能力下降、性早熟等問題。

菠菜是農藥殘留量最高的蔬果。（unsplash）

2025農藥殘留量最高的12種蔬果排行：

1.菠菜 （Spinach）

2.士多啤梨（Strawberries）

3.羽衣甘藍、羽衣甘藍和芥菜（Kale, Collard & Mustard greens）

4.葡萄（Grapes）

5.桃子（Peaches）

6.車厘子（Cherries）

7.桃駁李（Nectarines）

8. 梨（Pears）

9.蘋果（Apples）

10.黑莓 (Blackberries）＊新上榜

11.藍莓（Blueberries）

12.薯仔（Potatoes）＊新上榜

最多農藥蔬果2025 | 菠菜首次登榜首 黑莓薯仔新上榜

菠菜在過去8年都位列第二，今年卻第一次超越士多啤梨，成爲農藥殘留量最高的蔬果。籠椒和辣椒（Bell & hot Peppers）和綠豆（Green Beans）去年也在榜上，分別位列第9和12位，今年則跌出榜單，農藥殘留比薯仔少。

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黑莓和薯仔都沒有出現在去年的榜單上。薯仔上榜主要是因爲使用了一種名為氯苯胺靈（chlorpropham）的植物生長調節劑，該化學品在採收後施用，主要用於防止馬鈴薯在倉儲或運輸過程中發芽，在歐盟已被禁用。

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植物生長調節劑有機會殘留。（photo-ac）

EWG也發表了「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen），列出農藥殘留最少的15種蔬果。菠蘿、粟米和牛油果在近十年間都位列前3，新上榜的有椰菜花和香蕉。

2025農藥殘留量最低的15種蔬果排行：

1.菠蘿（Pineapple）

2.粟米（Sweet corn）

3.牛油果（Avocados）

4.木瓜（Papaya）

5.洋蔥（Onions）

6.冷凍青豆（Sweet peas-frozen）

7.蘆荀（Asparagus）

8.椰菜（Cabbage）

9.西瓜（Watermelon）

10.椰菜花 (Cauliflower)

11.香蕉 （Banana）

12.芒果（Mangoes）

13.紅蘿蔔（Carrots）

14.蘑菇（Mushrooms）

15.奇異果（Kiwi）

菠蘿是農藥殘留量最低的蔬果。（unsplash）

去農藥清洗3大貼士

1.避免浸泡蔬果太久

用清水浸泡是去除農藥殘留的方法，但一般浸泡5-10分鐘便可，並非浸泡時間愈長，去除農藥殘留的效果愈好。在夏季時，由於氣溫高，微生物更易在蔬菜及水表面滋生，水中或含有溶解出來的農藥，長時間浸泡蔬菜，反而令農藥及細菌重返蔬菜內。

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2.先洗後切

切開蔬果後，刀具可能會把表皮附著的污垢或細菌帶入果肉，農藥殘留有可能黏附在蔬菜的斷面上，因此農產品均應在去皮和切開前清洗。

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3.用水流冲洗蔬果

用水流沖洗蔬果能去除農藥殘留。（unsplash）

國立台灣大學農業化學系教授顏瑞泓指出，利用水流的力量，用清水沖洗蔬果能去除農藥殘留，比用鹽水、醋水浸泡更有效。

美國食品藥品監督管理局（FDA）指出，紅蘿蔔、薯仔等質地堅實的農產品，可在流水下用幹凈的蔬菜刷擦洗，其他所有農產品則建議在沖洗時輕柔搓洗，無需使用漂白劑、肥皂或專用果蔬清洗劑，因為蔬果可能會吸收這些化學物質。

參考內容：農藥生產購物指南（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce）