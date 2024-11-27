甜椒營養｜維他命C=檸檬3倍！專家教3健康食法、點洗減農藥殘留？

彩色甜椒產季來了！專家表示，黃椒、紅椒等彩色甜椒，其實都是青椒成熟轉色的結果，它們都是彩虹蔬菜。



甜椒不像青椒有股生澀味，但維他命C含量也相當高，而且富含抗氧化成分。冬季提升免疫力，快趁產季補營養，彩色甜椒吃起來！

甜椒食用禁忌、甜椒挑選原則（按圖了解👇👇👇)

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青椒、彩椒、辣椒竟是同家族

台灣台南區農業改良場說明，我們平常看到的青椒、黃椒、紅椒，其實都是彩色甜椒！成熟時的綠色果實就是青椒，果肉較薄，通常呈長筒形；青椒熟成後會轉成紅、橙、黃等顏色，因此後來又利用這種茄紅素的變化，培育出不同顏色的甜椒，不僅口感較甜，也不像青椒有特殊的味道，是料理中的百搭食材。

台灣台南區農業改良場進一步說明，事實上，青椒或彩色甜椒與辣椒都同屬於茄科番椒屬，但辣椒含有辣椒素，會產生辣味刺激感，而彩色甜椒和青椒則以甜味著稱，因而統稱為「甜椒」。

青椒色彩變變變 這些都是甜椒

台灣農業部也說明，青椒是彩色甜椒的「小時候」，隨著新品種的研發，各品種彩椒在不同生長階段有如象牙白、綠、紫黑、淡黃、金黃等不同的中間色澤。

- 白色系：未熟果為白色，成熟果多會轉為橘或黃色。

- 紫色系：紫色為未成熟果顏色，成熟果多會轉為紅色。

- 黃、橙、紅色系：成熟果會依品種不同轉為黃、橙、紅色，目前紅色果以綠色變紅色居多。



讓免疫系統更健全有5大飲食重點（按圖看清👇👇👇）

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甜椒維他命C高 生食1份就幾乎達標

彩色甜椒色彩繽紛，還富含維他命C、葉黃素、玉米黃素、胡蘿蔔素，紫色品種更含有抗氧化的花青素。台灣營養師趙函穎表示，每100克甜椒含94毫克維他命C，比奇異果的87毫克還高，更是檸檬的3倍。維他命C有抗氧化的效果，除了抗癌、還有助於養顏美容，以成人每日維他命C建議攝取100毫克來看，生食一份甜椒就幾乎達標。

豐富膳食纖維防便秘 植化物防癌要素

此外，甜椒的膳食纖維相當高，每100克甜椒就有2.2克。趙函穎指出，膳食纖維可促進腸胃蠕動，改善排便，加上豐富的維他命C和植化物，是抗氧化、防癌的好食材；而且甜椒是蔬菜，糖分不那麼高，比較不容易變胖。

甜椒怎麼吃？生食、快炒、汆燙皆宜

彩色甜椒可以生食嗎？台灣台南農改場表示，甜椒適合生食、快炒或汆燙，是健康美食的首選。趙函穎則表示，生食甜椒可吃進較多的維他命C，不過維他命A屬於脂溶性維他命，熟食的吸收率會較佳。

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甜椒連皮吃？譚敦慈授清洗、料理法

甜椒要連皮吃嗎？怎麼清洗才好？台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，彩椒的果皮含有豐富的植化物，建議保留果皮食用。不過，彩椒的蒂頭處容易沉積農藥，食用前要加強清洗，她推薦用女生洗臉用的的軟毛刷來洗彩椒的表皮和蒂頭。

譚敦慈也分享，如果要生食彩椒，建議可在清洗、去籽後，用熱水快速汆燙一下，避免農藥殘留及殺菌，然後泡冰水，保留彩椒的色澤。此外，甜椒富含維他命C，烹調溫度不宜過高，否則維他命C會被破壞，可以在料理最後再加進去拌炒。

限鉀慢性腎臟病患要慎用

另外，趙函穎提醒，彩椒的鉀含量偏高，飲食必須限鉀的慢性腎臟病患要慎用。

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新鮮甜椒怎麼挑選？

台灣台南農改場也傳授彩椒挑選的方法。

- 外觀：果蒂短且完整，顏色鮮綠或正常轉色；果型端正結實，大小均勻。

- 外皮：果面光滑有彈性，無斑點或萎縮軟化；挑選皮薄肉厚、色澤鮮豔，形狀完整飽滿，且無水傷、腐爛。



甜椒保存小貼士

買回家的甜椒多久該吃掉？台灣台南農改場建議保存方式：

- 把甜椒外皮的水氣擦乾，再用白報紙或有孔、可透氣的塑膠袋包好，放進雪櫃冷藏。

- 新鮮的甜椒可保存7至10天，一旦切開，最好一次吃完。



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