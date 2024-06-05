苦瓜營養｜降血糖助抗癌維他命C=蘋果17倍　教輕鬆去農藥+減苦3招

吃苦瓜的季節終於來了，市場上一斤不到12元，現在吃正是時候！苦瓜能降血糖、降血脂還能抗癌，營養師表示，怕苦味的人可以去除籽和肉中間的白色海綿囊，切薄片或小塊，快速汆燙1分鐘，受熱就能去除苦味。



而苦瓜不怕鳥叮只怕蜂叮，因此使用的農藥為酸性，只要整顆泡梳打粉後再清洗，就不擔心吃到農藥。

▼4種苦瓜營養比一比（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：苦瓜營養｜降血糖血脂、愈苦營養愈高？營養師教4招去除苦味

苦瓜又稱君子菜 苦味來自苦瓜素和苦瓜鹼

經常分享蔬菜小知識的創作者、菜販廖炯程介紹，苦瓜的苦來自「苦瓜素」和「苦瓜鹼」。苦瓜鹼可以有效阻止脂肪吸收，所以愈苦愈好，由於苦瓜的苦不會染指其他同煮配菜，所以苦瓜也有「君子菜」的美名。

苦瓜降血糖 有效成分是苦瓜多酚

廖炯程表示，很多菜市場傳說，吃苦瓜會降血糖，讓一群長輩趨之若鶩的用力吃，甚至會煮苦瓜水、苦瓜湯來喝。但是有效的成分是苦瓜胜肽，雖然是從苦瓜萃取出來的，不過含量最高的部分是在苦瓜籽。

台灣營養師陳琇雯表示，苦瓜降血糖的機制並不明確，但萃取物有抑制血糖、讓血糖代謝變快的特性。苦瓜湯不見得能延緩血糖上升，真正有效的是經過萃取的苦瓜多酚，而且大多是從苦瓜葉萃取，濃度還要夠高。她建議，與其喝苦瓜湯、苦瓜水，不如直接吃苦瓜，還多了纖維。

相關文章：【入廚貼士】苦瓜去苦簡單3步驟 爽脆回甘最重要呢步！👇👇👇

+ 12

苦瓜維他命C是瓜類第一名 怕苦這樣做

廖炯程指出，苦瓜有著蔬菜類的「瓜中之王」之稱，富含膳食纖維、磷、鐵、葉酸等，最強的是維他命C在瓜類排行第一名，含量是番茄的7倍、蘋果的17倍。怕苦味的人，可以把苦瓜內膜刮乾淨，也有人切片後浸泡冷水，或是用開水燙過再炒。大量的油脂也能降低苦味，所以苦瓜鑲肉就是一個很好的結合；或是切片與鹹蛋一起拌炒，讓苦瓜裹上厚厚一層鹹甜，都能有效降低苦味。

汆燙1分鐘、增加受熱面積可降低苦味

陳琇雯表示，苦瓜籽和苦瓜肉中間的白色海綿囊是苦味主要來源，只要刮掉後，切成薄片進行汆燙，就能除苦味又保持脆度。她強調，受熱可以破壞苦味，因此涼拌的苦瓜最苦。如果想吃不苦的涼拌苦瓜，可以參考沖繩的山苦瓜料理，將苦瓜切成小丁，汆燙1分鐘內迅速撈起再涼拌，切愈小、受熱面積愈大就愈不苦，而汆燙不能過久以免苦瓜軟化不夠爽脆。

這樣挑苦瓜不踩雷

陳琇雯建議，挑苦瓜要選紡錘狀，也就是兩頭尖尖的、中間胖胖的形狀，不要有壓傷或腐爛。廖炯程則建議，苦瓜挑選方式如下：

1. 表面光滑，顆粒愈大愈好，愈大肉愈厚。

2. 有點青，愈白愈新鮮，愈黃愈來愈熟，等到表面出水了表示熟過頭了，籽也會變紅色。

3. 按壓要有堅硬感，愈塌軟愈熟。



怎麼把苦瓜炒得好吃？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：苦瓜營養｜降血糖血脂、愈苦營養愈高？營養師教4招去除苦味

苦瓜怎麼洗？1招去除農藥

苦瓜表面凹凹凸凸的，該怎麼洗才能洗乾淨？陳琇雯建議，不要用百潔布或刷子刷，盡量別破壞表面，以免農藥滲入。她強調，苦瓜不會吸引鳥類，但因富含水分會吸引蜂類，所以通常幼苗時會包一層紙，後期為了顏色漂亮，會噴上酸性農藥讓蠟質更亮，因此只要使用弱鹼性的小蘇打，整顆完整無裂傷的苦瓜泡入梳打粉中，再用流動的水沖洗乾淨，就能去除農藥。

延伸閲讀：

「這些蔬果」別冷藏 當心「寒害」爛更快！營養師教你營造最佳蔬果保存環境

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」