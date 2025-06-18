乳酪功效｜1日1杯乳酪穩血糖助排便慢慢變瘦？醫生提醒需具3條件

台灣名醫張家銘指出，每天一杯乳酪，從調整腸道菌開始，不僅幫助排便順一點，還可能脂肪燃燒、血糖穩定，甚至影響發炎程度與體質走向。



張家銘在Facebook粉專「基因醫師張家銘」發文表示，發酵乳製品乳酪不只是幫助排便順一點、肚子少脹氣而已，它們其實正在默默改寫我們身體的代謝劇本，從調整腸道菌開始，一路影響到脂肪燃燒、血糖穩定，甚至影響發炎程度與體質走向，「所以，與其說我們每天在喝發酵乳，不如說：我們每天都在給身體一個『調整代謝的機會』。」

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張家銘解釋，發酵乳的關鍵是裡頭那些活著的「好菌」，例如乳酸桿菌（Lactobacillus）和雙歧桿菌（Bifidobacterium），這類的益生菌進到腸道後，會幫人體「調製出」短鏈脂肪酸（short-chain fatty acids, SCFAs），短鏈脂肪酸包括乙酸（acetate）、丙酸（propionate）和丁酸（butyrate），由於它不像維他命那樣一吃馬上見效，但卻是幫助人體長期穩定體重與代謝的「慢火鍋」。

張家銘進一步指出，「短鏈脂肪酸」能提升脂肪氧化，減少脂肪囤積、刺激飽足激素（GLP-1、PYY）分泌，比較不會過量進食、降低慢性發炎，強化腸道黏膜與免疫力、改善胰島素敏感性，讓血糖更穩定不暴衝。除了短鏈脂肪酸，張家銘醫師也提到「次級膽汁酸」是在體內默默發功的代謝角色。

台灣張家銘總結說，發酵乳其實不只是幫助排便，每天喝一杯都在幫身體「慢慢變瘦」；有研究顯示，天天攝取發酵乳的人，脂肪堆積風險較低，血糖與膽固醇控制也更穩定，裡面的益生菌除了產出短鏈脂肪酸，還能促進次級膽汁酸的生成，進一步啟動燃脂、穩糖、抗發炎的連鎖反應。

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不過，張家銘提醒，建議選擇無糖、原味、標示含活菌的發酵乳，像是原味乳酪或克非爾（kefir），這才是真正讓身體「聽得懂」的選擇，千萬別挑選市面上販賣的加糖乳酪飲品，因為糖分高、菌量少，反而可能讓身體更容易發胖。

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