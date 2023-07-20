乳酪營養｜減肥助消化6大好處　促幸福荷爾蒙分泌 紓緩負面情緒！

乳酪是由牛奶發酵製成，酸甜可口好滋味受到許多民眾的歡迎，以及市面上也出現各種口味與不同形式的乳酪供消費者挑選，而乳酪也因為對身體的益處眾多，成為了不少人早餐或是點心的好選擇，以下就介紹網友們熱議的乳酪好處。



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「乳酪好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大乳酪好處排行。

網友熱議6大乳酪好處排行（按圖👇👇👇）

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補充蛋白質的良好來源！吃乳酪6大好處別錯過

觀察近3個月內網友針對「乳酪好處」的相關話題討論，可以發現「補充蛋白質」引起社群熱烈討論，營養師指出乳酪擁有「優質蛋白」，是良好的蛋白質攝取來源，並補充希臘乳酪「用一般乳酪濾掉乳清，口感非常細緻綿密，單位蛋白質量比較高」，相當推薦給有高蛋白質需求的族群食用。

而在脫去乳清的過程中，同時也除去了部分乳糖，因此糖和碳水化合物含量也相對較低，被大讚是「減肥族群的好朋友」，有許多網友表示自己平時吃早餐或是在減肥時期，會以乳酪搭配「水果、燕麥一起當早餐吃」，覺得除了好吃之外還能「增加飽足感」，當作嘴饞時的小零食也不會有負擔，對於「有助於減重」的好處十分有感，紛紛直呼「減脂好朋友就是乳酪啦」、「消滅脂肪的好幫手」，更提醒想要減重效果更顯著的人，可以選擇無糖口味熱量更低。

按圖了解希臘乳酪與希臘式乳酪分別👇👇👇︰

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乳酪內含大量益生菌！助消化、紓緩負面情緒1次解決

乳酪含有豐富的益生菌，能夠調節腸道菌叢，有效「維持消化道機能」，促進腸胃蠕動消化外還能幫助排便順暢，建議腸胃不好或是有排便困擾的族群，可以嘗試食用乳酪以改善問題，加上益生菌還能有效「抗發炎／氧化」，營養師就說明「平時可多食用乳酪來增加好菌的攝取」，從日常開始建立身體的益菌環境。

此外，腸道健康也與好心情息息相關，因為影響情緒的血清素大多都是在腸道產生的，而乳酪不僅富含好菌，可以刺激多巴胺分泌降低壓力，還能促進有幸福荷爾蒙之稱的「催產素分泌」，屬於能夠「紓解低潮情緒」的快樂食物之1。

按圖看更多穩定血壓的食物👇👇👇︰

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以上乳酪的好處你都知道嗎？又或者你早已是乳酪的擁護者呢？吃乳酪的好處多多，無論是有特殊需求，還是平時就注重飲食攝取的民眾，都不妨在日常飲食中將乳酪加入菜單，既能滿足口慾又能兼顧身體健康，一舉兩得好輕鬆！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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