香蕉冷知識｜昆布海帶忌與蕉同吃？營養師揭1種蕉不會令血糖飆升

台灣腎臟科醫師江守山在Facebook提醒，香蕉含有多酚氧化酶，吃香蕉2小時內不能吃昆布和海帶，以免營養價值被破壞。



對此營養師解釋，人體消化代謝機轉複雜，香蕉雖有多酚氧化酶，但不代表就會直接破壞含多酚類的食物營養，不能過度解讀。

香蕉、芭蕉有什麼地方不同？（按圖看清👇👇👇）

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香蕉恐破壞海帶和昆布的多酚物質

台灣江守山醫師表示，昆布的健康效應主要來自裡面所含的多酚，少量來自果膠纖維素，可是香蕉含有的多酚氧化酶是其他水果的300倍，所以吃了昆布、海帶前後2小時之內吃了香蕉，就把昆布的健康價值全部破壞掉。

研究只發現香蕉可能破壞可可萃取物的多酚

台灣馬偕紀念醫院台北營養醫學中心營養師黃彥寧表示，這是2023年的研究，但該研究主要分析的不是海帶和昆布，而是可可萃取物。她表示，該篇研究主要是測試吃3樣食物，第一組讓受試者吃可可萃取物加上香蕉打成的奶昔，第二組則是莓果類加上可可萃取物，第三組控制組就是一般牛奶加可可萃取物。因為可可萃取物含有多酚，最後測試血液中多酚物質代謝產物的量，結果發現，跟莓果相比，吃香蕉組的多酚代謝產物比較少，因此認為香蕉可能破壞了可可萃取物的多酚。

7種引起藥物交互作用的食物（按圖👇👇👇）

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多酚有很多種 研究未證實都會被香蕉多酚氧化酶破壞

黃彥寧指出，多酚有很多種，不同化合物種類都叫多酚，類黃酮也是多酚的一種，其他還包括綠茶多酚、紅酒多酚等等。海帶昆布則屬於藻類，有褐藻多酚，具強力抗氧化能力。該篇研究只能說明香蕉和可可多酚之間的關聯性，只針對現象解釋，沒有進一步探討機制，是否真的是香蕉氧化酶造成多酚代謝產物變少，因果關係沒有被證明。而且也不代表可以延伸到海帶或其他食物，不能這樣過度解釋。

香蕉的多酚氧化酶較高 但可能被胃酸破壞

她強調，人體消化吸收機制複雜，香蕉雖有多酚氧化酶且濃度很高，但沒有科學實證證明高出300倍之多。此外，多酚氧化酶會被胃酸或蛋白酶破壞而失去活性，所以進入腸道後是否能分解多酚物質，並沒有科學實證。

吃香蕉注意分量 控糖者建議吃偏綠香蕉

她建議，香蕉屬於水果，攝取分量要注意，尤其需要控制血糖者。一般建議一天一根就好，尺寸就是市售較大根的香蕉，不是山蕉或芭蕉的大小。而綠香蕉抗性澱粉較多，到人體腸胃道後，被消化吸收的量較少，對血糖影響不會那麼大，因此擔心血糖波動大者可吃偏綠的香蕉，但建議量還是一天一根。

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血鉀太高須暫停吃香蕉 老年人更需注意分量

此外，香蕉鉀離子含量高，需要控制血鉀者，如慢性腎病、代謝鉀能力較差者，更要注意分量。如果血鉀真的很高，必須暫停吃香蕉，等鉀離子恢復正常值再吃。

而老人家味覺退化愛吃甜、牙口不好也偏愛吃香蕉，黃彥寧提醒要注意分量。香蕉飯前、飯後吃都可以，至於吃海帶昆布之後要隔2小時再吃香蕉的說法，以目前科學證據薄弱，不需要間隔時間再吃。

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