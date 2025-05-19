乳酪幾時食最好？研究：1時機進食降心血管病風險 每日宜吃多少？

乳酪不僅是地中海飲食的代表性食物，更因其豐富的營養價值與益生菌含量，成為許多人日常保健的首選。台灣黃郁純醫師針對民眾常見的乳酪食用疑問提出專業建議。



台灣大腸直腸外科醫師黃郁純近期在YouTube頻道中指出，市面上常見的希臘乳酪和希臘式乳酪有明顯區別。希臘乳酪是將製作完成的乳酪經過自然分離，上層為乳清液體，下方則是濃稠的乳酪本體。而希臘式乳酪則是透過添加增稠劑，如洋菜膠、刺槐豆膠、果膠等，人工提升乳酪的黏稠度，消費者可以透過外包裝的成分表來辨別兩者的差異。

網友熱議6大乳酪好處排行（按圖👇👇👇）

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在乳酪中最常見的益生菌包括嗜熱鏈球菌（S菌）和保加利亞桿菌（L菌）。黃郁純表示，這兩種菌株在國際酪農協會規定中是發酵乳製品必須添加的菌種，能夠共生互利並提升乳酪風味。此外，乳酪中還常見嗜酸乳桿菌（A菌）和比菲德氏菌（B菌），其中比菲德氏菌對人體特別重要，但隨年齡增長會逐漸減少，需要透過飲食補充。

關於最佳食用時機，黃郁純引述美國威斯康辛大學分校的研究指出，早餐前食用8盎司低脂乳酪可改善餐後代謝，並可能降低心血管和代謝疾病風險。2013年發表於《營養素》雜誌的研究也顯示，空腹食用乳酪時，由於會稀釋胃酸，使乳酪中的活菌更容易存活並進入腸道。若選擇在飯後食用，建議與用餐時間間隔一段時間，此時胃酸濃度較低，有利於益生菌的存活。

按圖了解營養師揀乳酪心得︰

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在選購建議方面，黃郁純建議，不同族群可根據需求選擇適合的產品。健身族群可選擇高蛋白質的乳酪，而外食族則可考慮添加水果、奇亞籽或燕麥的品項，以補充膳食纖維。她建議每日攝取量約為一碗飯大小（350至420cc），並強調要持續食用並搭配足夠的膳食纖維。

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