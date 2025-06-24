最新研究：飲果汁1原因或損兒童大腦發育！易致焦慮 學習能力下降

最新研究顯示，讓兒童飲用果汁可能會對大腦發育造成不良影響，導致焦慮及學習力下降等問題。專家呼籲，兒童補充營養應直接食用水果，避免飲用果汁。



根據2025年發表在《Nature》期刊的最新研究指出，相較於直接食用水果，飲用果汁對兒童大腦的影響可能大不相同。台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在Facebook專頁中解釋，這項研究揭示了果汁如何影響大腦的清潔機制。

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張家銘表示，當兒童直接食用一顆蘋果時，果糖會緩慢釋放，加上纖維的作用會減緩腸胃吸收速度，使肝臟有足夠時間處理，不會造成血糖急遽上升。然而，若將同樣的蘋果打成果汁，大量果糖會快速進入血液，再傳輸至大腦，缺乏調節機制。

研究發現，果糖會透過大腦特有的果糖轉運蛋白GLUT5進入小膠質細胞，並轉化為果糖-6-磷酸，進而改變細胞能量代謝，導致負責清掃大腦的小膠質細胞功能受損。由於人類從出生到青春期間，大腦仍在持續發育，需要小膠質細胞的吞噬作用來整理神經連線與突觸，以建立穩定的情緒系統與學習迴路。

水果驚人真相（按圖看清👇👇👇）

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值得注意的是，研究也指出孕婦飲用果汁可能影響胎兒，導致日後容易出現焦慮情況。張家銘建議，若要補充水果營養，最佳方式是直接食用水果，透過咀嚼過程緩慢吸收水果中的抗氧化物質、多酚類及維生素等營養成分。

「吃水果並不等於喝果汁，這之間的差別比一般人想像的還大。」張家銘強調，兒童的大腦正處於關鍵發育期，每個細胞都需要適當的環境，而液態、快速吸收的果糖會破壞這個環境，是「孩子大腦發育不能承擔的甜蜜負擔」。

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